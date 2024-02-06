به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا البرزی امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در محل وزارت بهداشت، گفت: از جمع ۲۲۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی کشور ۱۸ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های علوم پزشکی در حال تحصیل هستند که در واقع ۸ تا ۹ درصد جامعه هدف را تشکیل می دهند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درباره وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در گروه علوم پزشکی گفت: وضعیت ۲۲.۶ درصد دانشجویان عالی، وضعیت ۶۶ درصد مطلوب و وضعیت ۳.۷ درصد بحرانی است که این افراد فرزندان جانبازان اعصاب و روان و جانبازانی هستند که به دلیل کهولت سن با مشکلاتی در خانواده مواجه هستند.

وی افزود: طرح دانشجوی همیار به عنوان مکمل طرح استاد مشاور برای دانشجویان علوم پزشکی شاهد و ایثارگر اجرا می شود تا از توان دانشجویان موفق برای دانشجویان ضعیف تر استفاده شود.

البرزی اظهار داشت: برای آمادگی در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی برنامه ریزی با همراهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند صورت گرفت و همه دانشجویان از جمله دانشجویان شاهد و ایثارگر در این برنامه شرکت کردند.

وی از برگزاری جشنواره برترین های آموزشی در حوزه شاهد و ایثارگر خبر داد و گفت: این جشنواره در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می شود و از ۱۱۰ نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر تقدیر می شود. همچنین اردوهای راهیان نور دریایی و راهیان پیشرفت برای این دانشجویان برگزار می شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت یادآور شد: ۴۵۰ دانشجوی واجد شرایط به جشنواره ملی ایثار معرفی شده اند که در نهایت ۱۶ نفر از این دانشجویان به عنوان برگزیده معرفی می شوند. از این تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان واجد شرایط استعداد درخشان وزارت بهداشت هستند.