صبح امروز با جرات تمام به کشتی های انگلیسی و آمریکایی حمله کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت حسین بن بدرالدین الحوثی به سخنرانی پرداخت و علاوه بر سخنرانی پیرامون این روز مسایل مختلف منطقه و جهان را مورد بررسی قرار داد.

الحوثی گفت: رخ‌دادهای ۱۱ سپتامبر ساخته صهیونیست‌ها بود تا دستاویزی برای تسلط مستقیم بر مسلمانان، گرفتن هویت از آن‌ها و اشغال کشورهایشان باشد.

وی با اشاره به تلاش آمریکا در سال‌های گذشته برای تسلط نظامی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اندیشگانی و فرهنگی بر جهان اسلام افزود: آمریکا تلاش کرد با مسلط‌نمودن تکفیری‌ها بر ملت‌ها و گسترش انواع جنایت و کاشتن تخم فتنه میان مسلمانان، کنترل امنیتی آنان را به دست بگیرد.

الحوثی افزود: آمریکا تلاش کرد که دستگاه‌های امنیتی را به ابزارهای سرکوبی مبدل کند که فقط به دستور این کشور کار می‌کنند و همچنین تلاش کرد کنترل زندان‌ها را به دست بگیرد. تهاجم آمریکا به معنی واقعی کلمه شر مطلق است و منفعتی برای امت ما ندارد.

ابعاد سیطره آمریکا از نگاه عبدالملک الحوثی

عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به ابعاد سیطره آمریکا گفت: سیطره آمریکا ابعاد مختلفی دارد شامل؛ سیطره نظامی با پایگاه و ارتش ها انجام می شود.

وی تاکید کرد: سیطره اقتصادی که با دیکته کردن اقداماتی که مانع از هرگونه نهضت اقتصادی می شود و بحران آفرین است و در این نوع از سیطره آمریکا مانع از هرگونه تحول جدی در زمینه تولید می شود و منابع کشورها را به یغما می برد.

رهبر جنبش انصارالله یمن بیان کرد: یکی دیگر از ابعاد سیطره آمریکا، امنیتی است که با مسلط کردن تکفیری ها بر ملتها و فتنه افکنی رخ می دهد.

وی افزود: یکی دیگر از ابعاد سیطره، سیاسی است که با دامن زدن به کشمکش های سیاسی مانع از برقراری ثبات می شود.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: سیطره دیگر آمریکا فرهنگی است که اصول آموزشی و دینی را هدف قرار می دهد

وی گفت: دشمنان می‌خواهند امت اسلامی ما به صورت کلی فرمان‌بردار و مطیع آنان باشند و تسلط آن‌ها بر خویش را بپذیرند. در سال‌های گذشته اقدامات خصمانه علیه کشور ما با ۶ جنگ فراگیر تحت نظارت و پوشش آمریکا، حمایت آشکار کشورهای منطقه و سانسور رسانه‌ای شدید ادامه یافت.

آمریکا و انگلیس بازوهای اختاپوس لابی یهودی هستند

الحوثی افزود: آمریکا و انگلیس بازوان هشت‌پای شرارت، ستم و سرکشی لابی یهودی هستند که پرچم شیطان را به دست گرفته است. این لابی اسراییل را به عنوان دشمنی خطرناک و بد برای امت اسلامی ما که اهدافی بزرگ در سر دارد در منطقه ما قرار داد. دشمنان گام‌هایی پیاپی را در نظر گرفته‌اند تا به هدف اساسی خود در تسلط کامل بر امت اسلامی ما و رهایی کامل از اسلام دست پیدا کنند.

وی افزود: لابی یهودی صهیونیستی هیچ مانع واقعی‌ جز اسلام را در برابر هدف‌های شیطانی و جنایتکارانه خود نمی‌بیند. گروهی از یهودیان صهیونیست سرزمین فلسطین را اشغال کردند و ملت فلسطین را در برابر بیش از ۵۰ کشور که از امکانات سرشاری برخوردارند شکنجه می‌کنند.

الحوثی ادامه داد: آمریکا بیش‌تر کشورهای اسلامی و سران و ارتش‌های آن‌ها را با تهدید می‌ترساند. اسرائیل نیز به سران امت اسلام هشدار می‌دهد و لرزه بر اندام آنها می اندازد و ارتش‌ها، نظام‌ها و ملت‌هایشان سر اطاعت فرود می‌آورند.

کودکان ما هم از آمریکا نمی ترسند

الحوثی گفت: رویارویی با لابی یهودی صهیونیستی و بازوان آن تنها به یک موضع لحظه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه امت اسلام باید طرح عملی مداومی را در پیش بگیرد. کودکان ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسند چه رسد به میلیون‌ها مردی که دارای رویکرد ایمانی و قرآنی هستند و بر اساس آن عمل می‌کنند. ما در نبرد مقدس «فتح موعود و جهاد مقدس» هستیم و برای جان‌فشانی آماده‌ایم. ما به پیروزی که وعده خداوند سبحان است اطمینان داریم.

وی افزود: ملت ما سیطره و حکومت آمریکا بر خود را مانند آن چه در چند دهه پیش رخ داد نمی‌پذیرد. دریای سرخ و تنگه باب المندب برای نخستین بار به این سطح از کارآیی و فشار بر دشمن رسیده است. تاثیرگذاری موضع کشور ما و آزاردیدن لابی یهودی از کارآیی این موضع باعث شده که آمریکا و انگلیس وارد جنگ علیه کشور ما بشوند.

صبح امروز با جرات تمام به کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی حمله کردیم

الحوثی گفت: ملت ما با جرات، دلاوری و ثباتِ تمام که از گرایش ایمانی و فرهنگ قرآنی نشات می‌گیرد، در برابر مثلث شرارت یعنی آمریکا، اسرائیل و انگلیس ایستاده‌اند. ما صبح امروز با جرات تمام به کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی حمله کردیم. ملت ما در انجام آن چه باید انجام بدهد شک و تردید به خود راه نخواهد داد.

وی افزود: اقدامات مثلث شرارت هرگز بر مواضع ما تاثیر نخواهد گذاشت، به خواست خدا از توانمندی‌ها و عملیات‌های ما نخواهد کاست و اراده ملت ما را نخواهد شکست. در این مراسم سالگرد بر موضع اصولی قرآنی خود در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با حمله به کشورمان تاکید می‌کنیم.

الحوثی ادامه داد: نکته جالبی که به شما اعلام می‌کنیم آن است که آمریکایی‌ها در حال حاضر مانند اسرائیلی‌ها در دریا دست به استتار و پنهان‌کاری می‌زنند. آن‌ها تلاش می‌کنند حرکت خود در دریا را با برافراشتن پرچم کشور مارشال که کشوری ناشناخته در آن سوی دنیا است استتار و پنهان کنند. آن‌ها در دریا به صورت قاچاقی حرکت می‌کنند.

وی افزود: من به آن‌ها هشدار می‌دهم و می‌گویم که حمله خود به غزه و محاصره آن را متوقف کنند؛ در غیر این صورت ما به اقدامات خود شدت خواهیم بخشید.