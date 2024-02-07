به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، میرسامان پیشوایی با بیان اینکه امیدواریم بهزودی برنامه جدید ارتقای بهرهوری در وزارت نفت تصویب و ابلاغ شود، گفت: این برنامهها بر رتبه وزارت نفت بسیار مؤثر است و امیدواریم در آینده شاهد جاریسازی برنامههای تدوینشده در حوزه ارتقای بهرهوری باشیم.
وی با بیان اینکه هماکنون امتیاز وزارت نفت در شاخصهای بهرهوری از ۶۰ امتیاز ۳۱ است، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ همزمان با ابلاغ برنامههای جدید ارتقای بهرهوری، ارزیابی بهرهوری از ۱۰۰ امتیاز انجام میشود و پیشبینی میکنیم وزارت نفت نسبت به پارسال رشد مطلوبی در حوزه بهرهوری داشته باشد.
رییس سازمان ملی بهرهوری با بیان اینکه وزارت نفت و دیگر وزارتخانههای کشور در زمینه بهرهوری با نسبتهای مطلوب فاصله بسیار زیادی دارند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت جزو سه وزارتخانه برتر در حوزه بهرهوری شناخته شد و امسال نیز در فهرست وزارتخانهها با سطح متوسط قرار گرفته است.
نظر شما