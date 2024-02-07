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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

بهره‌وری وزارت نفت امسال افزایشی خواهد بود

بهره‌وری وزارت نفت امسال افزایشی خواهد بود

رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه هم‌اکنون امتیاز وزارت نفت در شاخص‌های بهره‌وری از ۶۰ امتیاز ۳۱ است، پیش‌بینی کرد وزارت نفت نسبت به پارسال رشدی مطلوب در حوزه بهره‌وری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، میرسامان پیشوایی با بیان اینکه امیدواریم به‌زودی برنامه جدید ارتقای بهره‌وری در وزارت نفت تصویب و ابلاغ شود، گفت: این برنامه‌ها بر رتبه وزارت نفت بسیار مؤثر است و امیدواریم در آینده شاهد جاری‌سازی برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه ارتقای بهره‌وری باشیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون امتیاز وزارت نفت در شاخص‌های بهره‌وری از ۶۰ امتیاز ۳۱ است، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ همزمان با ابلاغ برنامه‌های جدید ارتقای بهره‌وری، ارزیابی بهره‌وری از ۱۰۰ امتیاز انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم وزارت نفت نسبت به پارسال رشد مطلوبی در حوزه بهره‌وری داشته باشد.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌های کشور در زمینه بهره‌وری با نسبت‌های مطلوب فاصله بسیار زیادی دارند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت جزو سه وزارتخانه برتر در حوزه بهره‌وری شناخته شد و امسال نیز در فهرست وزارتخانه‌ها با سطح متوسط قرار گرفته است.

کد مطلب 6017466

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