وقتی بایدن اسم «حماس» را هم فراموش کرد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یو نیوز، ویدئویی جدید از نشست خبری جو بایدن رئیسجمهور آمریکا منتشر شده است که نشان میدهد او در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره واکنش جنبش حماس به طرح توافق پیشنهادی برای آزادی اسیران اسرائیلی در نوار غزه، اسم جنبش حماس را برای لحظاتی فراموش و در نهایت یکی از خبرنگاران اسم حماس را به او یادآوری میکند.
بایدن در این ویدئو میگوید: «تحرکاتی انجام شده است. من نمیخواهم، نمیخواهم… اجازه دهید کلماتم را انتخاب کنم. مخالفان به این تحرکات پاسخ داده اند. ولی…»
در ادامه خبرنگار که احساس میکند بایدن اسم حماس را فراموش کرده است، میپرسد: «منظورتان حماس است؟»
بایدن پاسخ میدهد: «بله متأسفم. منظورم حماس بود».
سپس ادامه میدهد: «به نظر میرسد تا حدودی در این خصوص مبالغه شده است. مذاکرات تا کنون ادامه دارد».
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا همچنین در ادامه گافها و لغزشها کلامی خود در جمع هوادارانش در شهر «لاس وگاس» اعلام کرد اخیراً با «فرانسوا میتران» رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرده است؛ رئیسجمهوری که نزدیک به ۳۰ سال از مرگ او میگذرد.
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