نظرسنجی: بایدن به اقتصاد آمریکا ضربه زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از تضعیف شرایط اقتصادی آمریکا در دوره ریاست جمهوری «جو بایدن» است.

نتایج نظرسنجی «فایننشال تایمز» و دانشکده «استفان راس» در دانشگاه ایالتی میشیگان، یک سوم آمریکایی ها معتقدند که سیاست های اقتصادی بایدن موجب آسیب زیادی به اقتصاد این کشور شده است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی آمریکایی‌ها بیشتر به سیاست‌های اقتصادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق این کشور نسبت به سیاست‌های جو بایدن باور دارند.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که این نظرسنجی نشان داد که تنها ۳۱ درصد از آمریکایی ها معتقدند اقدامات اقتصادی بایدن به سود این کشور بوده است.

نتایج این نظرسنجی نشان داد که تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان (۴۹ درصد) اعلام کردند که شرایط مالی آنها در دوران ریاست جمهوری بایدن بدتر شده است. تنها ۱۷ درصد از آمریکایی ها اعلام کردند که وضعیت مالی آنها از زمان ورود بایدن به کاخ سفید بهبود یافته است.