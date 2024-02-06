گاف جدید «بایدن»/ دیدار با «فرانسوا میتران» در جهان برزخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکسنیوز، جو بایدن، رییسجمهور آمریکا در ادامه گافها و لغزشها کلامی خود در جمع هوادارانش در شهر «لاس وگاس» اعلام کرد اخیراً با فرانسوا میتران، رییس جمهور فرانسه ملافات کرده است؛ رییسجمهوری که نزدیک به ۳۰ سال از مرگ او میگذرد.
بایدن این اظهارات را در حالی بیان کرد که درباره خطرات احتمالی ریاست جمهوری دوم ترامپ هشدار میداد و تلاش داشت شور و شوق خود را قبل از انتخابات مقدماتی دموکرات ها در ایالت نوادا در روز سه شنبه تقویت کند.
وی در جریان این سخنرانی بار دیگر داستانی را که تاکنون بارها در سخنرانیهایش گفته، تکرار کرد؛ داستان دیدارش با «امانوئل ماکرون»، رییسجمهور کنونی فرانسه در جریان نشست کشورهای گروه ۷ در آغاز دوران ریاستجمهوریاش. اما این بار در جریان تعریف این داستان مدعی شد که با «فرانسوا میتران» گفتوگو کرده است.
بایدن حتی به اشتباه در ابتدا میتران را اهل آلمان معرفی کرد، اما فوراً حرفش را اصلاح کرد و نتوانست جملهاش را در مورد او به پایان برساند. فرانسوا میتران بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ رئیسجمهور فرانسه بود و در سال ۱۹۹۶ درگذشت.
نظرسنجی اخیر «راسموسن ریپورتز» نشان میدهد که حدود دو سوم شهروندان آمریکایی بر این باورند که تواناییهای ذهنی جو بایدن، رییس جمهور ۸۱ ساله آنها رو به زوال است.
همچنین نتایج نظرسنجی نشان میدهد که ۵۹ درصد از شرکتکنندگان به این ارزیابی پایبند بودند و بهویژه با این جمله موافق بودند که بایدن «بهطور فزایندهای ظرفیت ذهنی خود را از دست میدهد». بر اساس نتایج این نظرسنجی فقط یک سوم شرکتکنندگان (۳۳ درصد) مخالف این نظر بودند.
این نظرسنجی از ۲۸ تا ۳۰ ژانویه از ۹۴۳ بزرگسال آمریکایی که تمایل خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال اعلام کرده بودند، با خطای حدود ۳ درصد در نتایج جستوجو انجام شد.
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