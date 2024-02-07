بازیکن تیم ملی ۵زندانی در استان سمنان را آزاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کهربایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل زندانهای استان سمنان بیان کرد: یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با پرداخت بدهی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در استان سمنان زمینه آزادی آنها را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه با کمک این بازیکن پنج زندانی از زندان رها شدند تا بازی امروز ایران و قطر را در خانه و نزد خانواده شأن مشاهده کنند، افزود: این اقدام به نیت پیروزی تیم ملی صورت گرفته است.
مدیرکل سازمان زندانهای استان سمنان ضمن قدردانی از این اقدام انسان دوستانه گفت: حضور چهرهها و قهرمانان و پهلوانان در این امر خیر میتواند بسیار جریان ساز باشد.
به گزارش مهر، امروز ایران و قطر در مرحله نیمه نهایی جام قهرمانی ملتهای آسیا در قطر به مصاف هم میروند.
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