به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با صدور حکمی محمدحسین حسینی یکتا را به‌عنوان مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمدحسین حسینی یکتا

با درود و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و اهدا سلام

با استعانت از خداوند سبحان و نظر به سوابق، تعهد و تجارب ارزشمند و مرتبط جنابعالی به موجب این حکم، به مدت سه سال شما را به‌عنوان «مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور» تعیین و منصوب می‌نمایم؛ ان‌شاءالله با توکل و استمداد از خداوند تبارک و تعالی و پیروی از صراط نورانی حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان والامقام و پیروی از فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خویش برابر سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی راهیان نور کشور در جهت انجام مأموریت‌های محوله، موفق و مؤید باشید.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر