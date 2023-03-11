سردار رادان به جمع راهیان نور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور ظهر امروز شنبه با حضور در یادمان شهید سبحانی و یادمان شهدای هویزه به جمع راهیان نور پیوستند.

در این بازدید سردار رادان و سردار کارگر در جمع خانواده‌های معظم شهدا، خادمان شهدا و زائران راهیان نور حضور یافتند. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در یادمان شهدای هویزه دقایقی را به روایتگری پرداخت.

سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به منظور حضور در همایش روز ملی راهیان نور در استان خوزستان حاضر شده‌اند، با خانواده‌های معظم شهدا و حجت الاسلام موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در خوزستان (امام جمعه اهواز) دیدار کردند.