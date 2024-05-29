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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۰

انفجاری در اوهایوی آمریکا ۷ زخمی بر جای گذاشت

انفجاری در اوهایوی آمریکا ۷ زخمی بر جای گذاشت

پس از انفجاری که در مرکز شهر یانگستاون، اوهایو رخ داد، ۷ نفر زخمی شدند که حال یک نفر وخیم است و دو نفر مفقود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ABC،به گفته مقامات، پس از انفجاری که در مرکز شهر یانگستاون، اوهایو رخ داد، ۷ نفر زخمی شدند که حال یک نفر وخیم است و دو نفر مفقود هستند.

پلیس روز چهارشنبه گفت که انفجار در نزدیکی میدان مرکزی رخ داد و از مردم خواست از منطقه دوری کنند.

به گفته مقامات، مشخص نیست که چه چیزی باعث این انفجار شده است که موجب تخریب ساختمان‌هایی شامل بانک چیس و آپارتمان‌ها، شد.

بری فینلی، رئیس آتش نشانی یانگستون ابتدا این حادثه را انفجار گاز طبیعی توصیف کرد، اما بعداً گفت که خدمه در حال کار برای تعیین اینکه آیا نشت گاز وجود دارد یا خیر هستند.

فینلی گفت که پس از جستجو در ساختمان، هنوز یک مرد و زن مفقود هستند. رئیس آتش نشانی گفت: مرد کارمند بانک بوده است.

کد مطلب 6122409

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