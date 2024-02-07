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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۳

رییس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی:

رهبران انقلاب ما همواره ارزش زیادی برای زن و خانواده قائل هستند

رهبران انقلاب ما همواره ارزش زیادی برای زن و خانواده قائل هستند

شیراز - رییس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با اشاره به جایگاه و نقش زنان در نظام اسلامی ایران از بدو انقلاب تاکنون گفت: امامین انقلاب اسلامی ارزش زیادی برای زنان و خانواده قائل بوده و هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره قوی عصر چهارشنبه در چهاردهمین نشست سالانه اندیشمندان و اساتید درس انقلاب اسلامی که از امروز آغاز و به مدت دو روز در حرم مطهر شاهچراغ شیراز برگزار می‌شود با بیان اینکه تصویب ۲۰۰ قانون مرتبط با زنان و خانواده بر اساس دین اسلام نشان می‌دهد که ما برای اجرای فرامین دینی خلأ دینی نداریم و نظارت در این زمینه باید افزایش یابد افزود: تاکید امام خمینی در نامه به شاه نیز همین بود که بر خلاف دستورات اسلام بسیاری از حقوق زنان در آن دوران از آنها سلب شده بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با بیان اینکه امروز و در طلیعه سالروز فجر انقلاب بانوان توانمند و شایسته ما به عنوان داوطلب و نماینده مردم به مجلس راه می‌یابند گفت: برخلاف تبلیغات آمریکا در این کشور تنها ۱۴ درصد از سناتورها را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که همین کشور به دروغ ما را به تضییع حقوق زنان متهم می‌کند.

نیره قوی در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش زنان در نظام اسلامی ایران از بدو انقلاب تاکنون گفت: امامین انقلاب اهمیت و ارزش زیادی برای زنان چه در خانواده و چه در مسائل اجتماعی قائل بودند.

وی تدریس درس انقلاب اسلامی در دانشگاه را منحصر به ایران ندانست و گفت: دروس عمومی در بسیاری از کشورهای دنیا در کنار دروس اختصاصی تدریس می‌شود.

کد مطلب 6018170

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