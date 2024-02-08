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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۱

رایزنی وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس در رام الله

رایزنی وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس در رام الله

وزیر خارجه آمریکا در رام الله با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در رام الله انجام شد، بلینکن بر ضرورت افزایش ارسال کمک ها به غزه تاکید کرد.

وی همچنین در جریان دیدار با محمود عباس از مخالفت با آواره کردن اجباری و کوچ دادن آنها از غزه دم زد.

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از فواید بازفعالی تشکیلات خودگردان فلسطین سخن گفت.

بلینیکن همچنین در ادامه مدعی شد که واشنگتن حامی برپایی دولت مستقل فلسطینی به عنوان بهترین راه برای تحقق امنیت و صلح است.

کد مطلب 6018268

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