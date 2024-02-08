به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه امیر قلعه نویی در جام ملت های ۲۰۰۷ نتوانست با تیم ملی ایران به موفقیتی برسد و با شکست برابر کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفت، این امیدواری وجود داشت که وی در دومین حضورش روی نیمکت تیم ملی در جام ملت های ۲۰۲۳ بتواند ناکامی گذشته اش را جبران کند.

قلعه نویی که مثل کی روش تنها مربیانی هستند که دوبار با تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا حضور پیدا کرده اند، مثل این مرد پرتغالی در هر دو حضور ناکام بود و نتوانست تیم ملی را قهرمان آسیا کند یا حتی به فینال برساند.

این در حالی است که تیم ملی ایران با عبور از ژاپن توانسته بود امیدواری ها برای رسیدن به فینال را افزایش دهد اما قطری که چند هفته قبل چهار گل از تیم ملی ایران خورده بود، با زدن سه گل تیم قلعه نویی را شکست داد و راهی فینال شد.

امیر قلعه نویی که دومین ناکامی خود با تیم ملی را پشت سرگذاشت حالا باید منتظر تصمیم فدراسیون فوتبال برای ادامه و یا قطع همکاری باشد. آیا فدراسیون فوتبال با یک مربی شکست خورده تیم ملی را آماده حضور در مقدماتی جام جهانی می کند یا سرمربی جدیدی را انتخاب خواهد کرد.

سرمربی که نتوانست از پس تیمی مثل قطر بربیاید و با اشتباهاتش فینال و رویای قهرمانی را از ایران گرفت، آیا می تواند در رویداد بزرگی مثل جام جهانی برابر تیم های مطرح دنیا نتیجه بگیرد؟