کشف ۶ لاشه قوچ و میش در دامغان/ ۷ پرونده شکار و صید ثبت شد

علی آذر پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی گزارش مبنی بر وجود شکارچی و انجام شکار موضوع در یکی از روستاهای دامغان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: با همکاری نیروی انتظامی دیباج از منزل شکارچی در روستا بازرسی لازم به عمل آمد.

وی بابیان اینکه شش رأس قوچ و میش مورد شکار قرار گرفته بود، افزود: دو قبضه سلاح گلوله زنی و ساچمه زنی و ادوات شکار و صید کشف و متخلفان دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست دامغان بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه هفت پرونده شکار و صید در این شهرستان تشکیل شده است، ابراز داشت: بیشترین پرونده‌ها با چهار مورد به کشف و ضبط سلاح غیر مجاز مربوط می‌شود.

آذر پور بابیان اینکه چهار پرونده به صدور محکومیت منتهی شده است، تصریح کرد: دو پرونده در حال رسیدگی و برای یک پرونده نیز حکم برائت داده شده است.

وی ضمن بیان اینکه ۱۴ نفر در راستای پرونده‌های صید و شکار در شهرستان دامغان دستگیر شدند، افزود: پرونده این افراد به مراجع قضائی معرفی شده است.