به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۷۸۸ پروژه مذکور به ارزش روز ۷۲،۸۶۶ میلیارد تومان و ارزی ۱۶ میلیون یورو، بهره‌برداری و واگذاری این پروژه‌ها به آحاد جامعه را دستاورد مهم ارزیابی و تشریح کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، تعداد ۱۰۴ پروژه بزرگراهی و راه اصلی به طول ۸۳۱ کیلومتر با ارزش ۲۳،۵۹۶ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید: در حوزه احداث و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی ۱۲۷۳۰۴ کیلومتر افتتاح و همچنین ۲۹۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱,۷۵۸ میلیارد تومان جهت رفع نقاط حادثه خیز و سایر پروژه‌های حوزه راهداری به بهره برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، راه آهن رشت - کاسپین را یکی از پروژه‌های مهم در حوزه ترانزیت بار و همچنین جا به جایی مسافر برشمرد و تصریح کرد: با تأمین اعتبار لازم این مسیر ریلی و همچنین ۷ پروژه دیگر در زمینه احداث خط دوم، توسعه و تجهیز ایستگاه ریلی به بهره برداری می‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل هوایی ۱۶ پروژه با ارزش ۸۶۸ میلیارد تومان و ۵/۶ میلیون یورو در زمینه‌های توسعه ترمینال، خرید و نصب تجهیزات در فرودگاه‌های استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تهران، فارس، ایلام، در حوزه حمل و نقل دریایی ۳۴ پروژه آماده افتتاح با ارزش ۳,۰۶۳ میلیارد تومان و ۵/۹ میلیون یورو در زمینه توسعه و تجهیز بنادر کشور، در حوزه هواشناسی نیز ۸۱ پروژه آماده افتتاح با ارزش ۹۷ میلیارد تومان در زمینه احداث و تجهیز ایستگاه‌های هواشناسی قابل بهره برداری و افتتاح خواهد بود.