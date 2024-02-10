به گزارش خبرنگار مهر، تهران از روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه شاهد برگزاری ۴ رویداد بین المللی تکواندو است. رقابت‌های جام فجر، جام ریاست فدراسیون جهانی در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو، به همراه جام باشگاه‌های آسیا به مدت ۱۰ روز به میزبانی فدراسیون تکواندو با حضور ۹۳۶ تکواندوکار داخلی و خارجی در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

تکواندوکاران کشور روسیه که زیر پرچم فدراسیون جهانی در رویدادهای مختلف حضور دارند، آخرین تیمی بودند که با ارسال نامه‌ای مکتوب به تهران خواستار حضور در این مسابقات شدند. مسوولان فدراسیون تکواندو نیز با وجود اتمام زمان ثبت نام با این درخواست موافقت کرده و تکواندوکاران این کشور در این رویدادها حضور خواهند داشت.

با اضافه شدن روسیه، تعداد کشورهای شرکت کننده در این مسابقات به ۲۱ کشور افزایش یافت. تکواندوکاران هند، افغانستان، ایران، امارات، آذربایجان، روسیه، قزاقستان، نپال، اردن، پاکستان، ارمنستان، مغولستان، عمان، عراق، تاجیکستان، تایلند، کره جنوبی، ازبکستان، ترکیه، مکزیک، چین تایپه و تیم پناهندگان تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات هستند.

بر همین اساس سی و سومین دوره رقابت‌های بین المللی جام فجر طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه با حضور ۳۴۹ تکواندوکار، ششمین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی (G۲) طی روزهای (۲۷ تا سی بهمن ماه) با حضور ۳۹۲ تکواندوکار، جام ریاست فدراسیون جهانی در بخش پاراتکواندو (G۲) نیز با حضور ۷۵ تکواندوکار اول اسفندماه و دوازدهمین دوره جام باشگاه‌های آسیا با حضور ۱۲۰ تکواندوکار دوم و سوم اسفندماه در دوازدهمین دوره جام باشگاه‌های آسیا برگزار خواهد شد.