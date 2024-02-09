به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر جمعه، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیأت همراه، وارد زاهدان شد و در اولین برنامه سفر خود، دستگاه ام آر آی پیشرفته در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان را افتتاح و به بهره برداری رساند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، در حاشیه این مراسم که پیش از ظهر امروز، در بیمارستان خانم الانبیا (ص) زاهدان با حضور مسؤولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد، گفت: این دستگاه ام آر آی پیشرفته، با مساعدت و همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با اعتبار بیش از ۷۹ میلیارد ریال خریداری و در بیمارستان بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان نصب و راه اندازی شده و امروز به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

حبیب غزنوی افزود: این دستگاه ام آر آی، از دستگاه‌های پیشرفته کشور به شمار می‌رود که محدودیت تصویربرداری برای افراد با وزن بالای ۱۰۰ کیلوگرم را ندارد.

وی اضافه کرد: این دستگاه ام آر آی، سومین دستگاه سیستان و بلوچستان است که در دو سال گذشته در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با افتتاح این دستگاه، تعداد کل دستگاه‌های ام آر آی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به شش دستگاه فعال افزایش پیدا کرده است.