به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شاه میرزایی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از رویداد ملی روایت پیشرفت که در محل نمایشگاه‌های دائمی آستان قدس رضوی برپا شده است، اظهار کرد: نمایشگاه روایت پیشرفت با هدایت و ابتکار مرکز ارتباطات دولت و روحانیت از لحاظ اثر بخشی بین مردم در قم و مشهد بسیار خوب برگزار شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه روایت‌گر کامل پیشرفت‌ها و توفیقات وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت مردمی سیزدهم است.

وی اضافه کرد: صنعت نفت از جمله صنایعی بود که قبل از انقلاب در قبضه مستشاران بود تا جایی که حتی دانش آن را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

شاه میرزایی با اشاره به وابستگی شدید ایران قبل از انقلاب در صنعت نفت و پتروشیمی به سایر کشورها، تصریح کرد: در چهل و پنج سال قبل، اراده‌ای در داخل برای استقلال وجود نداشت و در بخش‌های مختلف صنعت نفت وابستگی کامل داشتیم.

معاون وزیر نفت ادامه داد: تولید کنندگان ما پیش از انقلاب اسلامی در هیچ موردی اجازه ساخت در داخل را نداشتند همچنین در بخش تعمیرات و نگه‌داشت نیز وابستگی شدید داشتیم.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: در چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب شاهد خودکفایی صددرصدی در طراحی و ساخت مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی در اکتشافات، لرزه نگاری، حفاری و در خطوط جریانی گاز و نفت هستیم.

شاه میرزایی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران در بسیاری از بخش‌های صنعت به خودباوری و خودکفایی رسیده است، تصریح کرد: امروز در تراز صادرکنندگان فناوری کاتالیست که در انحصار کشورهای غربی بود، قرار گرفته‌ایم و ۹۷ درصد نیاز کاتالیست کشور توسط تولید کنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین می‌شود.

معاون وزیر نفت در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: به دنبال بومی سازی ۱۰۰ درصدی تولیدات پتروشیمی در کم‌ترین زمان برای کشور عزیزمان هستیم.