عملیات اجرایی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی ظهر جمعه در آئین آغاز عملیات اجرایی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر گناباد با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای این طرح ملی در شهرستان گناباد اظهار کرد: اقدامات قابل توجه و توسعه کمی و کیفی خوبی در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان گناباد شاهد هستیم که نتیجه انسجام، همکاری و همدلی بین مسؤولان و دست‌اندرکاران اجرای این طرح است.

جواد خدایی افزود: علاوه بر افزایش قیمت زمین و مسکن، میزان مهاجرت از شهرستان گناباد هم در سال‌های اخیر بالا بود که امیدواریم با توسعه ساخت‌وسازهای طرح نهضت ملی مسکن شاهد کم‌رنگ شدن آن باشیم.

تأمین زمین هفت هزار واحد مسکونی در شهرستان گناباد

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه در شهرستان گناباد بیش از ۱۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، اظهار کرد: از این تعداد شش هزار و ۵۰۰ متقاضی تأیید نهایی شدند و زمین مورد نیاز برای هفت هزار واحد مسکونی در این شهرستان تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن شهرستان گناباد در مرحله اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) است.

آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۱۸۸ واحد مسکونی جدید در شهر گناباد

رضا نصیری، فرماندار گناباد هم در این مراسم اظهار کرد: در سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن گناباد، دو هزار و ۵۰۰ قطعه زمین برای احداث چهار هزار و ۲۲۵ واحد مسکونی واگذار می‌شود.

فرماندار گناباد با بیان اینکه در فاز یک این سایت، عملیات اجرایی یک هزار و ۱۸۸ واحد نهضت ملی مسکن آغاز می‌شود، افزود: ۸۰۰ قطعه زمین از این سایت، مربوط به طرح جوانی جمعیت است که به صورت رایگان به متقاضیان دارای شرایط واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از دریافت زمین به مدت یک هفته فرصت دارند که نسبت به اخذ پروانه اقدام و پس از آن در مدت ۱۰ روز فونداسیون احداث واحدهای خود را آغاز کنند.