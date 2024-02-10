به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تیراندازی جنون آمیز سرباز وظیفه یگان امداد شهرستان ساوجبلاغ به سمت یکی از مأموران در حال گشت، فرمانده انتظامی استان البرز دستور ویژه رسیدگی صادر کرد.

اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان البرز، با صدور اطلاعیه‌ای در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد:

اوایل بامداد امروز، سرباز وظیفه یگان امداد شهرستان ساوجبلاغ، به دلیل نامعلوم، به سمت یکی از پرسنل این یگان که به اتفاق هم، در حال گشت زنی بودند، در یک اقدام جنون آمیز و با اسلحه در اختیار، شلیک می‌کند که منجر به فوت وی می‌شود.

قاتل در ادامه و پس از تیراندازی به سمت یکی از شهروندان، که منجر به فوت وی نیز می‌شود، خودروی آن شهروند را به سرقت برده و بی هدف، به سمت استان‌های غربی حرکت می‌کند که با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته، خودرو شناسایی می‌شود.

طی تعقیب و گریز، قاتل بدون توجه به دستور ایست پلیس، به مسیر خود ادامه می‌دهد که عوامل انتظامی با رعایت کامل قانون بکارگیری سلاح، به سمت خودرو شلیک می‌کنند که به دلیل واژگونی خودرو، ضارب فوت می‌کند.

در پی این حادثه، بلافاصله فرمانده انتظامی استان البرز دستور ویژه رسیدگی به پرونده برای روشن شدن زوایای آن را صادر کرد که نتایج حاصله، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.