به گزارش خبرنگار مهر، کانون هواداران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در پی بازی‌های جام ملت‌های آسیا خطاب به مربیان، بازیکنان، کادر تیم ملی جمهوری اسلامی و هواداران عزیز پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است: با تبریک دهه مبارک فجر خدمت ملت رشید ایران ور هبر عزیزمان

جام ملت‌های آسیا شاهد تلاش غیرتمندانه بازیکنان تیم ملی برای افزایش نشاط و شادی برای ملت ایران و ارج نهادن به عزت و عظمت ایران و پرچم قشنگ و مقدس جمهوری اسلامی بود، فرزندان ایران با همه توان برای کسب افتخار تلاش کردن و تیم قدرتمندی مثل ژاپن شکست دادن و دل ملت را شاد کردند. با وجود فشار روانی میزبان در حضور چهل هزار نفر تماشاچی تیم رقیب تا دقایق آخر مردانه جنگیدن و بارها سرود ملی کشور عزیزمان را همراه با هواداران به زیبایی سرودند.

«کانون هواداران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران» با قدردانی از تک‌تک بازیکنان، کادر فنی فدراسیون فوتبال و به ویژه مربی غیور ایرانی این تیم و همه هواداران عزیزی که طی یک ماه گذشته در کنار تیم ملی بودند، از طرف تمام ملت ایران که قلب و جان و روح خود را برای هواداری از تیم ملی ایران روانه جام ملت‌های آسیا کرده بودند با صدایی رسا و بلند می‌گوئیم: «بچه‌ها متشکریم». شایان گفتن است

اگرچه بنا بر جبر و اتفاق نتوانستیم به فینال برسیم اما نباید از یاد برد که تیم ملی با حمایت فدراسیون فوتبال و هدایت کادر فنی مجرب و در رأس آنها آقای قلعه نوعی توانست بعد از سال‌ها به نیم نهایی برسد و حتی برای اولین بار در این رقابت‌ها ژاپنی را شکست دهد که شانس اول قهرمانی بود، این شکست اگرچه چیزی از ارزش‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کم نمی‌کند اما به امید خدا مقدمه‌ای برای پیشرفت دوچندان و فتح قله‌های افتخار خواهد شد.

همه ما پیروزی این جام را در اهتزاز پرچمش در بازی‌های مختلف، اقتدار فرزندانش در برابر تیم‌های مدعی و در اقتدار کلامی اعضای تیم ملی فوتبال درباره خلیج همیشه فارس می‌دانیم و می‌گوئیم «آن سوی بُرد و باخت‌ها نامی که می‌ماند (تویی)». با افتخار به تک‌تک شما که با تلاش فراوان بُردهای شیرین را به ملت ایران هدیه دادید، خداقوت می‌گوئیم و بی‌صبرانه منتظر درخشش شما در مسابقات بعدی هستیم.

بی‌شک هواداران تیم ملی نیز نقش مهمی در این افتخارآفرینی داشتند که در همه حال و با وجود کمترین امکانات در تمام شرایط از تیم ملی کشور عزیز خود با جان و دل حمایت کردند و در ورزشگاه یک صدا نام ایران را یکپارچه و افتخارآمیز فریاد زدند، لذا از تک‌تک این عزیزان نیز سپاسگزاریم و همچنین به وجود مردم عزیز ایران اسلامی که با دعای خیر خود تیم ملی خود را بدرقه کردند مباهات می‌کنیم.