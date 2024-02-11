حضور مردم استان سمنان در «قاب حماسه»/ ماموریت اول انجام شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی صبح یکشنبه همزمان با سراسر ایران اسلامی، در اقصی نقاط استان سمنان برگزار شد و مردم مسلمان و متدین دیار سه هزار شهید با مشت‌های گره کرده، فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

راهپیمایی امسال به دو جهت حائز اهمیت و متفاوت با سال‌های قبل بود نخست اینکه در دورانی حضور داریم که دو حماسه ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نزدیک به هم هستند و در وهله دوم چهار ماه از حملات ددمنشانه اسرائیل به غزه شریف گذشته و مردم استان خواستار شکست سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستند.

حضور حماسی مردم

به همین منظور راهپیمایی امسال در سمنان و دیگر نقاط استان سمنان حال و هوای دیگری داشت امسال تعداد مترسک‌های استکباری و همچنین پلاکاردهایی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل روی آنها نوشته شده بود به مراتب بیش از سال‌های قبل به چشم می‌آید.

مردم سمنان از ساعتی قبل در مکان راهپیمایی حضور داشتند و گروهی نیز تلاش می‌کردند تا برنامه‌های فرهنگی و هنری را به اجرا در بیاورند. در بخشی از میدان سعدی گروهی از خانم‌ها روی صورت بچه‌ها پرچم ایران نقاشی می‌کردند و برخی دیگر هم پلاکاردهایی زرد و سفید را توزیع می‌کردند که روی آن نوشته شده بود مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؛

در بخشی از میدان سعدی سمنان گروه گروه خانواده‌ها از راه می‌رسند امروز هوا هم یاری کرده و به نسبت روزهای قبل گرم‌تر است آفتاب آب رنگی کم رنگی در استان می‌تابد و همه چیز را مهیای یک حماسه آفرینی دیگر می‌کند.

مردم با این حضورها بیگانه نیستند

مردم تمثال مبارک شهید سلیمانی، قدس شریف، امامین انقلاب اسلامی و پلاکاردهایی در دست دارند که روی آنها شعارهای ضد استکباری نوشته است برخی هم تصاویر زیبایی از پیشرفت‌های ایران اسلامی در زمینه ماهواره و فضایی، دفاعی و علمی و پژوهشی و… در دست دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، امروز را نخستین گام از حماسه مردم استان دانست و تاکید کرد: گام بعد را مردم ما در یازدهم اسفند ماه پای صندوق‌های رأی بر خواهند داشت تا نشان دهند که مشارکت و حضور، ویژگی این مردم است.

احمد ریواده با بیان اینکه مردم استان سمنان با حضور در صحنه‌ها بیگانه نیستند، ابراز کرد: راهبردی‌ترین شعار انقلاب اسلامی در سال ۵۷ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و امروز شاهد هستیم که ایران اسلامی در اوج اقتدار و صلابت قرار دارد و باید شکرگزار این نعمت باشیم.

عزتمندی در پی پیروزی انقلاب

در شاهرود راهپیمایی بزرگی برپا است مردم در بی ارجمند و بسطام و کلاته خیج، مجن و رویان و دیگر نقاط این شهرستان هم به خیابان آمده‌اند تا بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب تجدید بیعت کنند مردم دیار یک هزار شهید دفاع مقدس، امروز در حالی در صحنه هستند که همواره نشان داده‌اند اهل حماسه سازی بوده و حالا هم برای یازدهم اسفند ماه لحظه شماری می‌کنند.

مراسم مختلفی برای گرامی داشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مساجد و محافل مختلف شهرستان شاهرود با حضور مردم برگزار شده و حالا ماحصل این مراسم در نقاط مختلف، راهپیمایی پرشور مردم استان در ۲۲ بهمن است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در دامغان از میدان امام خمینی (ره) به سمت چهارراه چشمه علی ساعت ۱۰ صبح برگزار شد و حجت الاسلام رستمیان امام جمعه دامغان دقایقی کوتاه در جمع خبرنگاران حضور یافت و ضمن اشاره به قدردانی از نعمات انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی برای ملت ما عزتمندی و سربلندی به وجود آورد.

استقلال ایران بعد از انقلاب اسلامی

مراسم محوری روز ۲۲ بهمن در آرادان از مسجد صاحب‌الزمان (عج) به سمت میدان امام خمینی (ره) در حال برگزاری است حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور مردم در حماسه ۲۲ بهمن، گفت: مردم ایران اسلامی در تمام لحظه‌ها و صحنه‌های انقلاب در میدان حاضر بوده‌اند.

شریفی نیا با بیان اینکه ما بهترین مردم را داریم، ابراز کرد: علیرغم تبلیغات منفی دشمنان که تلاش دارند یاس و نا امیدی را در بین جامعه به خصوص جوانان ترویج کنند، در روز یازدهم اسفند ماه هم شاهد خواهیم بود که حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه باید قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشیم، افزود: در اسناد موجود است که آمریکایی‌ها در زمان پهلوی و در دوران جنگ ویتنام به کشورمان آمدند و بدون اجازه و اینکه اصلاً شاه در جریان باشد، هواپیماهای اف چهار ما را بردند، این وضعیت ما در دوران طاغوت بود و اینها مسائلی است که باید برای مردم بیان شود.

حضور مردم در ۱۱ اسفند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: مردم ما امروز به خوبی می‌دانند که چشم جهانیان به دو حماسه بزرگ ملت ایران در روز ۲۲ بهمن و همچنین یازدهم اسفندماه است که خوشبختانه مردم ما همواره هوشیار هستند.

حجت الاسلام خرمیان با بیان اینکه در طول دهه مبارک فجر برنامه‌های گوناگونی در سراسر استان و حتی در دورترین روستاها برگزار شد که همه با حضور مردم رنگ و بوی دیگری داشت، تاکید کرد: مردم ما در تمام صحنه‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون حضور داشته و دارند و برای یازدهم اسفند ماه نیز حضور حماسی خواهند داشت.

امروز مردم میامی میدان بسیج به سمت میدان امام رضا (ع) را میعادگاه قول حماسی شأن در روز ۲۲ بهمن قرار داده بودند، مردمی که همیشه در صحنه هستند و نشان داده‌اند که در کنار آرادانی ها همیشه بیشترین میزان مشارکت در انتخابات را نیز دارند.

حضور مردم در حماسه سازی‌ها

امروز راهپیمایی باشکوهی در سرخه از میدان ولیعصر (عج) به سمت حسینیه شهدا برگزار شد و مردم این شهرستان با مشت‌های گره کرده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند همانطور که در گرمسار از میدان انقلاب اسلامی به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی باشکوهی برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا آرامی امام جمعه این شهر ضمن قدردانی از مردم اعلام کرد: انقلاب به ملت ایران عزت داد و مردم ما به رهبری امام خمینی (ره) توانستند طومار ظلم و ستم را در هم بپیچند اما امروز هم این مردم هستند که در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و حضور پرشوری در حماسه سازی ها دارند.