به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران با حضور در غرفه میز خدمت دادگستری تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه به مشکلات مردم رسیدگی کرد.
دادستان تهران در حاشیه بازدید از میز خدمت دادگستری استان تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: میزهای خدمتی که در مسیر راهپیمایی سراسر استان تهران برگزار میشود، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه جهت دیدار چهره به چهره و ملاقات با مردم است.
وی با بیان اینکه در اکثر شهرستانهای استان و ۴۵ نقطه از شهر تهران در زمان برگزاری نماز مغرب و عشا میزهای خدمت برگزار شد، افزود: در پی برگزاری این میزهای خدمت، دیدار چهره به چهره مسؤولان قضائی دادگستری استان تهران با مردم انجام شد.
دادستان تهران تاکید کرد: با برگزاری میزهای خدمت قطعاً مردم احساس نمیکنند که از مسئولان دور هستند و درخواستها و مشکلات آنها نیز به مسئولان قضائی انعکاس یافته و پیگیری و بررسی میشود.
صالحی اضافه کرد: امروز کار خوبی توسط دادگستری استان تهران با برپایی میز خدمت در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن انجام شد و به درخواستهای حقوقی و قضائی مردم در این مسیر رسیدگی شد.
وی گفت: در غرفه میز خدمت دادگستری استان تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، معاونت منابع انسانی در کار فرهنگی جالبی، تصاویر از ابتدای شروع نهضت تا امروز را به نمایش گذاشته و میز نقاشی کودکان را مستقر کردند و بهطور کل، کارهای فرهنگی جالبی برای بزرگسالان و کودکان شرکت کننده در این مراسم در نظر گرفته شده است.
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