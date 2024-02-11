معرفی برندگان اسکار اسپانیا/ ۱۲ جایزه گویا برای «جامعه برف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «جامعه برف» نتفلیکس برنده بهترین فیلم و کارگردانی برای جی.ای. بایونا در سی و هشتمین مراسم جوایز گویا آکادمی اسپانیا شد که شب پیش (شنبه) برگزار شد.

این فیلم که ۱۳ نامزدی این جوایز را کسب کرده بود، موفق شد تا فیلم‌های باارزش دیگری را که نشان دهنده کیفیت و تنوع بالای تولید فیلم فعلی اسپانیا است و در فهرست نامزدها جای داشتند شکست دهد. «۲۰۰۰۰ گونه زنبور عسل» ساخته استیبالیس اورسولا سولاگورن با ۱۵ نامزدی، داستان عاشقانه دیوید تروبا با عنوان «جوک‌ها و سیگارها»، «یک عشق» ایزابل کوشت و «چشم‌هایت را ببند» ویکتور اریس دیگر فیلم‌های این فهرست بودند.

حتی پس از اینکه بایونا به عنوان بهترین کارگردان انتخاب شد، باز هم یک تعلیق واقعی وجود داشت که آیا او برنده بهترین فیلم نیز خواهد شد؟ این در حالی بود که جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی به «رویاهای رباتی» رسید و «جوک‌ها و سیگارها» جایزه بهترین بازیگر مرد را برای دیوید ورداگر دریافت کرد.

«جامعه برف» که داستانی واقعی از تلاش بازماندگان سقوط هواپیما برای بقا و نامزد دریافت ۲ جایزه اسکار آمریکا در بخش فیلم بلند بین‌المللی و چهره‌پردازی و آرایش مو است، جوایز فنی گویا از جمله بهترین فیلم‌برداری، تدوین، جلوه‌های ویژه، لباس و چهره‌پردازی را هم به خود اختصاص داد. این نکته نشان می‌دهد فیلمی که از نظر فنی عالی ساخته شده این موفقیت را توسط تکنسین‌های غیرهالیوودی و اغلب اسپانیایی کسب کرده است.

فیلم‌های اسپانیایی اکنون در جشنواره های مختلف برنده جوایز زیادی می شوند. «۲۰۰۰۰ گونه زنبور عسل» که سال پیش در برلین جایزه برد نیز روز پیش ۳ جایزه از جمله بهترین کارگردانی اول، فیلمنامه اصلی و بازیگر نقش مکمل زن برای آنا گاباراین را از آن خود کرد.

جایزه بهترین بازیگر زن به مالنا آلتریو برای «چیزی درباره اتفاق است» و بهترین بازیگر مرد مکمل هم به خوزه کورونادو برای «چشم‌هایت را ببند» اهدا شد.

«رویاهای روباتی» پابلو برگر که نامزدی اسکار را کسب کرده، در مراسم گویا جایزه بهترین انیمیشن را از آن خود کرد و برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی هم شد.

سیگورنی ویور نیز برنده جایزه بین‌المللی گویا شد و گفت: کشور شما شاهکارهای بسیار جسورانه، ناراحت کننده و فراموش نشدنی تولید کرده است. وقتی به سینمای اسپانیا فکر می‌کنم، به سینما فکر می‌کنم نه ژانرها.

در این مراسم همچنین خوان مارینه، فیلمبردار ۱۰۳ ساله اسپانیایی که کارش را از سال ۱۹۴۳ شروع کرده با جایزه افتخاری گویا ۲۰۲۴ تجلیل شد.

در تجلیل از سینمای اسپانیایی و اسپانیایی زبان، پنه لوپه کروز و پدرو آلمادوار روی صحنه بیست و پنجمین سالگرد «همه چیز درباره مادرم» را جشن گرفتند.

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا نیز که سینما و تلویزیون را به عنوان بخش رشد در اسپانیا در اولویت قرار داده است و از آن با کمک مالی ۱.۶ میلیارد یورویی حمایت می‌کند، از حاضران در مراسم بود.

پدرو آلمادوار با اهدای جایزه بهترین فیلم، در پاسخ به اظهارات چند ساعت قبل نایب رییس حزب راست افراطی اسپانیا گفت فیلمسازان اسپانیایی «سئوریتو» (استادان جوان) هستند. ما خیلی بیشتر از آنچه دریافت می‌کنیم با پرداخت مالیات و تامین اجتماعی برمی‌گردانیم و همچنین هزاران شغل ایجاد می‌کنیم.