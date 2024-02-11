حضور امروز مردم در راهپیمایی تمرینی برای شرکت در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد گفت: توفیق حاصل شد که در جمع همکاران مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همراه با مردم در این راهپیمایی باشکوه شرکت کنیم، ضمن اینکه در کنار این حضور در تمامی مراکز استانی نیز میز ارائه خدمات حقوقی رایگان برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امروز بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی مردم کشورمان گوش به فرمان رهبر انقلاب در اوج عزت و افتخار به صورت گسترده در راهپیمایی شرکت کردند.

عبدلیان پور با بیان اینکه باید قدر این مردم را بیشتر بدانیم، گفت: این مردم امروز با وجود مشکلات موجود در کنار نظام اسلامی و مسئولین قرار گرفته و دین خود را ادا کرده‌اند مسئولین نیز باید همه تلاش خود را برای کاهش و مرتفع شدن مشکلات موجود انجام دهند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد انتخابات پیش رو افزود: این حضور با شکوه که امروز شاهد آن هستیم تمرینی است برای حضور در انتخابات، مردم کشورمان با همین شور و شعوری که امروز در صحنه حضور پیدا کرده‌اند برای حضور در انتخابات نیز پای کار خواهند آمد.