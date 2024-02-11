محمد اله‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر یک واحد مزرعه پرورش ماهی سردآبی در روستای آق درق مشگین‌شهر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: ظرفیت این واحد پرورش ماهی قزل‌آلا ۱۰ تن بوده و در زمینی به مساحت یک‌هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال برای چهار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل به جایگاه شهرستان مشگین‌شهر در تولید ماهیان سردآبی اشاره کرد و گفت: شهرستان مشگین‌شهر به دلیل برخورداری از آب و هوای مناسب، جایگاه ویژه‌ای در تولید و تکثیر ماهی دارد و با تولید سالیانه سه هزار تن ماهی به عنوان قطب تولید ماهیان سردآبی در استان شناخته شده است.

اله‌بخش افزود: زیرساخت‌های مناسبی به لحاظ وجود منابع آبی متعدد در صنعت آبزی‌پروری مشگین‌شهر وجود دارد که با حمایت از تولیدکنندگان این صنعت می‌توان میزان تولید و پرورش آبزیان را در این شهرستان به چندین برابر ارتقا داد.

افتتاح پروژه تکثیر و پرورش ۵۰ هزار نخ زالوی طبی در اردبیل

مدیرکل شیلات استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین پروژه تکثیر و پرورش زالو با مجوز تولید ۵۰ هزار نخ در شهرستان اردبیل افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از گذشته‌های دور از زالوی طبی در درمان، پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری‌ها، مشکلات پوستی و عروقی استفاده می‌کردند که البته خواص زالو تنها به بحث زالو درمانی به شیوه مستقیم ختم نمی‌شود بلکه بسیاری از صنایع از جمله صنعت پزشکی و داروسازی بخشی از موفقیت‌های خود را مدیون درمان‌گری زالوها می‌داند.

اله‌بخش بیان کرد: این روزها «تولید و اشتغال» اهمیت تولید را بیش از پیش نشان می‌دهد و در این میان تولید زالو با ایجاد بازارهای داخلی و خارجی فرصت درآمدزایی را چندین برابر افزایش می‌دهد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل هر نوع حمایت در راستای رفع موانع تولیدکنندگان در شرایط مهم امروز جامعه را گام مهمی در شکست برنامه‌های دشمنان کشور دانست و ادامه داد: هر نوع حمایت از تولید داخل به منظور تحقق شعار سال بوده و در این زمینه تولیدکنندگان صنعت آبزی‌پروری با توجه به جایگاه مهم آنها در فعالیت شیلاتی استان نقش مهم و ارزنده‌ای دارد.