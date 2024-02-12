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۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت از اراضی کشاورزی اختصاص یابد

ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت از اراضی کشاورزی اختصاص یابد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدی در نامه‌ای به داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت از اراضی کشاورزی از محل وصول جرایم ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با هدف تجهیز و خرید ماشین‌آلات و تأمین نیروی انسانی، در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.

در این نامه آمده است؛ موضوع خودکفایی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی از جمله مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و بارها خطاب به دولتمردان فرمودند: «مساله امنیت غذایی مساله درجه یک است و نباید از آن غفلت کرد.»

در این نامه با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی حوزه اراضی کشاورزی کشور به ویژه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری آمده است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی را گسترش تغییر کاربری اراضی زراعی به دلیل عدم بازدارندگی قوانین موجود می‌داند و در همین راستا بر اساس گزارش‌های دریافت شده و همچنین اظهارات مسؤولان ذی‌ربط به ویژه مدیران عالی سازمان امور اراضی کشور به عنوان دستگاه متولی حفظ و صیانت از اراضی زراعی کشور، عدم تعیین تکلیف احکام قضائی صادره مبنی بر قلع و قمع تخلفات حوزه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل فقدان منابع مورد نیاز، امکانات و ماشین‌آلات و منابع انسانی طی سنوات گذشته را عاملی دانسته که باعث شده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان بازوی تقنینی آن سازمان در راستای حفظ و صیانت از کاربری اراضی زراعی و در نهایت تثبیت امنیت غذایی جامعه در عمل اثرگذاری لازم را نداشته باشد.

کد مطلب 6022303

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