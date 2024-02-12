ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت از اراضی کشاورزی اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدی در نامه‌ای به داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت از اراضی کشاورزی از محل وصول جرایم ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با هدف تجهیز و خرید ماشین‌آلات و تأمین نیروی انسانی، در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.

در این نامه آمده است؛ موضوع خودکفایی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی از جمله مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و بارها خطاب به دولتمردان فرمودند: «مساله امنیت غذایی مساله درجه یک است و نباید از آن غفلت کرد.»

در این نامه با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی حوزه اراضی کشاورزی کشور به ویژه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری آمده است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی را گسترش تغییر کاربری اراضی زراعی به دلیل عدم بازدارندگی قوانین موجود می‌داند و در همین راستا بر اساس گزارش‌های دریافت شده و همچنین اظهارات مسؤولان ذی‌ربط به ویژه مدیران عالی سازمان امور اراضی کشور به عنوان دستگاه متولی حفظ و صیانت از اراضی زراعی کشور، عدم تعیین تکلیف احکام قضائی صادره مبنی بر قلع و قمع تخلفات حوزه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل فقدان منابع مورد نیاز، امکانات و ماشین‌آلات و منابع انسانی طی سنوات گذشته را عاملی دانسته که باعث شده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان بازوی تقنینی آن سازمان در راستای حفظ و صیانت از کاربری اراضی زراعی و در نهایت تثبیت امنیت غذایی جامعه در عمل اثرگذاری لازم را نداشته باشد.