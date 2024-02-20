نمایندگانی را باید انتخاب کنیم که «کارآمدی» داشته باشند

«امیررضا واعظ آشتیانی» عضو حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شایستهگزینی در مجلس دوازدهم و نحوه هدایت مردم به این مهم در انتخابات اظهار کرد: ما دو رزومه از کاندیداها میتوانیم داشته باشیم، اول اینکه یک کاندیدا دارای چه مشخصهای است و دوم آنکه این سوابق چقدر کارآمدی دارد؛ زیرا عدهای برای خودشان رزومهسازی میکنند و به عبارت دیگر، پست و عنوانی را در مقاطع مختلف اشغال کردهاند اما از کارآمدی در آنها خبری نبوده است.
وی افزود: باید نمایندگانی را انتخاب کنیم که در حوزهای که در گذشته مسؤولیت داشتند، کارآمدی از خود نشان داده باشند و رضایت نسبی از عملکرد آنها وجود داشته باشد.
واعظ آشتیانی تصریح کرد: کاندیداها باید از زیادهگویی پرهیز و از شعار به عمل رسیده باشند، زیرا صرف دادن شعار بدون عملکرد مناسب، کارآمدی را زیر سوال میبرد. با وجود کارآمدی، بهرهوری افزایش مییابد و در نتیجه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رو به رشد قرار میگیرد.
فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: رقمزدن اتفاقات خوب در کشور در گروی انتخاب افراد کارآمد است و باید از افراد باندباز و قبیلهگرا، دوری کرد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید به گونهای باشد که حتی اگر برخی نیروهای دولت ناکارآمد باشند، نمایندگان بتوانند آن را به صراحت رد کنند و در نتیجه دولت در مسیر صحیح ریلگذاری قرار بگیرد؛ لازمه این امر آن است که از باند بازی و بیسوادی فاصله بگیریم.
وی افزود: در عین حال بایستی به سمت نمایندگانی برویم که تعهد به نظام، پیشرفت و دغدغه کارآمدی کشور را دارند و دلشان برای انقلاب اسلامی و مردم میتپد. در عین حال باید گفت ما نمایندگانی مانند مدرسها و محمد خیابانیها میخواهیم؛ نمایندگانی که استکبارستیز باشند و استقلال کشور برای آنها مهم باشد و در عین حال از بدیها و کجیها و رانتها پرهیز کنند.
واعظ آشتیانی در ادامه با اشاره به پویش انتخاباتی خبرگزاری مهر تحت عنوان «با مهر انتخاب کنیم» گفت: به خبرگزاری مهر به خاطر راهاندازی پویش برای انتخابات ۱۱ اسفند تبریک میگویم زیرا کار پسندیدهای است. میتوان از این پویش به عنوان طرح شفافیت اولی یاد کرد.
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