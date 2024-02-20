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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

واعظ آشتیانی در گفت‌وگو با مهر:

نمایندگانی را باید انتخاب کنیم که «کارآمدی» داشته باشند

نمایندگانی را باید انتخاب کنیم که «کارآمدی» داشته باشند

عضو حزب موتلفه اسلامی با استقبال از پویش انتخاباتی خبرگزاری مهر، گفت: باید نمایندگانی را انتخاب کنیم که در حوزه‌ای که در گذشته مسوولیت داشتند، کارآمدی از خود نشان داده باشند.

«امیررضا واعظ آشتیانی» عضو حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شایسته‌گزینی در مجلس دوازدهم و نحوه هدایت مردم به این مهم در انتخابات اظهار کرد: ما دو رزومه از کاندیداها می‌توانیم داشته باشیم، اول اینکه یک کاندیدا دارای چه مشخصه‌ای است و دوم آنکه این سوابق چقدر کارآمدی دارد؛ زیرا عده‌ای برای خودشان رزومه‌سازی می‌کنند و به عبارت دیگر، پست و عنوانی را در مقاطع مختلف اشغال کرده‌اند اما از کارآمدی در آن‌ها خبری نبوده است.

وی افزود: باید نمایندگانی را انتخاب کنیم که در حوزه‌ای که در گذشته مسؤولیت داشتند، کارآمدی از خود نشان داده باشند و رضایت نسبی از عملکرد آن‌ها وجود داشته باشد.

واعظ آشتیانی تصریح کرد: کاندیداها باید از زیاده‌گویی پرهیز و از شعار به عمل رسیده باشند، زیرا صرف دادن شعار بدون عملکرد مناسب، کارآمدی را زیر سوال می‌برد. با وجود کارآمدی، بهره‌وری افزایش می‌یابد و در نتیجه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رو به رشد قرار می‌گیرد.

فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: رقم‌زدن اتفاقات خوب در کشور در گروی انتخاب افراد کارآمد است و باید از افراد باندباز و قبیله‌گرا، دوری کرد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای باشد که حتی اگر برخی نیروهای دولت ناکارآمد باشند، نمایندگان بتوانند آن را به صراحت رد کنند و در نتیجه دولت در مسیر صحیح ریل‌گذاری قرار بگیرد؛ لازمه این امر آن است که از باند بازی و بی‌سوادی فاصله بگیریم.

وی افزود: در عین حال بایستی به سمت نمایندگانی برویم که تعهد به نظام، پیشرفت و دغدغه کارآمدی کشور را دارند و دل‌شان برای انقلاب اسلامی و مردم می‌تپد. در عین حال باید گفت ما نمایندگانی مانند مدرس‌ها و محمد خیابانی‌ها می‌خواهیم؛ نمایندگانی که استکبارستیز باشند و استقلال کشور برای آن‌ها مهم باشد و در عین حال از بدی‌ها و کجی‌ها و رانت‌ها پرهیز کنند.

واعظ آشتیانی در ادامه با اشاره به پویش انتخاباتی خبرگزاری مهر تحت عنوان «با مهر انتخاب کنیم» گفت: به خبرگزاری مهر به خاطر راه‌اندازی پویش برای انتخابات ۱۱ اسفند تبریک می‌گویم زیرا کار پسندیده‌ای است. می‌توان از این پویش به عنوان طرح شفافیت اولی یاد کرد.

کد مطلب 6022383
رامین عبداله شاهی

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