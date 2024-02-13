خداداد مقبلی معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید براین که روستا و روستانشینان جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارد، گفت: جایگاه روستا و روستانشینان در پویایی اقتصاد کشور از قبیل رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ اشتغال حائز اهمیت است؛ البته روستا نشینها در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک نقش مؤثری دارند.
معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه تاکید کرد: روستا میتواند بستری مناسب برای تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی، خدماتی، حفظ محیط زیست همچنین نگهبانی از مرزها را فراهم کند. از سوی دیگر جمعیت ۲۱ میلیونی ساکن در این مناطق با ایجاد زیر ساخت مناسب و کاهش هزینههای تولید با تقویت حوزه شبکه راههای مناسب و مدیریت حمل و نقل در روستاها زمینه شکوفایی توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف دولت سیزدهم توجه ویژهای برای فراهم کردن زیرساختهای شبکه راههای روستایی از لحاظ برنامهریزی و اقدامات اجرایی داشته است. از ابتدای سال (۱۴۰۱) حدود ۴ هزار و ۳۶۲ کیلومتر از راههای روستای به همراه ساخت ۳ هزار و ۴۵ دستگاه آبنیه فنی در حال اجرا بوده که از این طول ۲ هزار و ۹۰۱ کیلومتر عملیات اجرایی با هزینه ۹ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان به اتمام و بهرهبرداری رسیده است. این بهرهبرداری موجب تسهیل در تردد ۴۱۹ هزار و ۱۰ خانوار روستایی را فراهم کرده است.
این مسؤول افزود: از ابتدای سال (۱۴۰۲) با توجه به فعال بودن هزار و ۱۲۵ پروژه به طول ۵ هزار و ۴۲۶ در سطح کشور به مبلغ قرارداد ۴۰ همت هدفگذاری اجرای رویه آسفالت ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور انجام شد که عملیات زیرسازی ۳ هزار و ۹۲۵ کیلومتر به همراه ساخت ۲ هزار و ۲۱۱ دستگاه ابنیه فنی اجر و رویه آسفالت ۲ هزار و ۶۷۱ کیلومتر با هزینه ۷۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال تکمیل و بهرهبرداری رسید که موجب بهرهمندی و تسهیل تردد ۳۰۷ هزار و ۱۸۰ خانوار روستایی شده است.
مقبلی در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمی که باید در برنامهریزی برای ساخت راههای روستایی مد نظر قرار داشته باشیم تأمین اعتباری مورد نیاز با اهداف تعیین شده در برنامه برای اجرای پروژهها در هر سال است. ظرفیت اجرایی در کشور، ظرفیت مناسبی است؛ چنانچه از لحاظ تأمین تأمین اعتبار برنامهریزی مناسبی صورت گیرد قادر هستیم سالیانه ۴ هزار کیلومتر در روستاها کنیم که نیازمند ۴۸ همت تأمین اعتبار خواهد بود.
وی در خصوص اصلاح نقاط حادثه با همکاری نهادهای دیگر، گفت: در کنار برنامهریزیهای اجرایی از ظرفیتهای دیگری مانند استفاده از مشارکتهای مردمی و خیرین در کشور، استفاده از کمکهای اعتباری نهادهای دولتی مانند بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساخت راههای فرعی و روستایی، همچنین اصلاح نقاط حادثه خیز مناطق کم توسعه به مبلغ اعتباری ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان استفاده میشود که در توسعه راههای روستایی توانسته تأثیرات مثبتی را داشته باشد.
معاون سازمان راهداری افزود: عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در ۹ ماهه سالجاری در حوزه ساخت راههای فرعی و روستایی، همچنین نگهداری و روکش راههای فرعی و روستایی با احتساب پروژههای مشارکتی به مبلغ بیشاز ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که چنین رقمی نشان از توجه دولت به بحث ساخت شبکه راههای روستایی و کاهش هزینههای حمل و نقل تولیدات روستاییان به بازار مصرف است.
معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان تاکید کرد: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه راههای روستایی از ابتدای (۱۴۰۰) تا آذرماه (۱۴۰۲) ۶ هزار و۵۰۱ کیلومتر بوده که باعث افزایش شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از ۸۱ درصد در سال (۱۳۹۹) به ۸۴ درصد در سالجاری رسیده است و پیشبینی میشود تا پایان دولت سیزدهم ۱۰ هزار کیلومتر جاده روستایی به مرحله احداث برسد.
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