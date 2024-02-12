روستاییان در همه انتخابات مشارکت بالا داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه هم اندیشی مشارکت حداکثری روستاییان در انتخابات افزود: در ۴ هزار و ۸۸۷ نقطه آذربایجان شرقی رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام خواهد شد که حدوداً نصف صندوق‌های اخذ رأی در روستاهای استان مستقر است.

وی بر ضرورت تبیین خدمات دولت و نظام تاکید کرد و گفت: مدیران، خدمات نظام و همچنین خدمات و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ۲ سال اخیر را به مردم تبیین کنند

وی با اشاره به پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به دهیاری‌های استان از محل ارزش افزوده در ۲ سال اخیر اظهار داشت: خدماتی که نظام و دولت در روستاها و در حوزه‌های طرح هادی، برق رسانی، گاز رسانی، احداث جاده‌های بین روستایی، بیمه و … ارائه کرده است، بی نظیر است و همه اینها باید به مردم تبیین شوند.

محمدی تاکید کرد: هدف ما افزایش مشارکت و شور انتخاباتی، بدون توجه به جناح بندی ها و گروه بندی‌های سیاسی است و همه دستگاه‌هایی که در روستاها خدمات ارائه می‌دهند، باید آنها را تبیین و اطلاع رسانی کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اشاره کرد و گفت: معاندین و دشمنان این نظام و مردم، شبانه روز تبلیغ کردند تا مردم را از حضور در جشن انقلاب اسلامی بازدارند، اما مردم با حضور خود آنها را ناکام گذاشتند، به طوری که حضور مردم نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: واقعیت این است که مردم ما کم کاری برخی مسئولین را به پای نظام و انقلاب نمی‌گذارند و اگر مسئولین وظایف خود را به خوبی و درستی انجام دهند و در کنار آن عملکرد و خدمات دولت و نظام به مردم به خوبی و به موقع تبیین و روشنگری شود، میزان اعتماد آنها افزایش خواهد یافت.

محمد اسکندری، مدیرکل امور روستایی و شورای استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: روستاییان و عشایر در تمام مراحل انقلاب لبیک گفته و قدردان نظام هستند.

وی گفت: اکثر روستاهای استان در انتخابات مشارکت ۱۰۰ درصدی دارند و به صورت پرشور در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.