حکم بازداشت سخنگوی متا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، البته استون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. پس از آغاز درگیری های روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی موضع این کشور نسبت به متا سختگیرانه تر شده است. علاوه بر آن پلتفرم های اجتماعی متا یعنی فیس بوک و اینستاگرام نیز پس از آغاز درگیری ها در روسیه ممنوع شده اند. پس از آن نیز متا به دلیل فعالیت های افراط گرایانه در روسیه مجرم شناخته شد.

وزارت کشور روسیه درباره اندی استون در اواخر سال گذشته میلادی تحقیقاتی را بدون اعلام کردن اتهامات آغاز کرد. دادگاه منطقه باسمانی مسکو اعلام کرد استون به ترویج فعالیت های تروریستی، فراخوان عمومی برای انجام فعالیت های تروریستی، تبلیغ تروریسم و همچنین فراخوان عمومی برای فعالیت های افراط گرایانه، متهم شده است.

کمیته تحقیقاتی روسیه در مارس ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد تحقیقات جنایی را درباره فعالیت های غیرقانونی کارمندان متا آغاز کرده و در همان زمان از استون نام برده و گفته شد وی ممنوعیت فراخوان برای خشونت علیه ارتش روسیه در پلتفرم هایش متا را برداشته و به این ترتیب فعالیت های افراط گرایانه را تحریک کرده است.