آمازون در روسیه جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل این امر ناتوانی در حذف محتوای غیرقانونی اعلام شده است.

همچنین روسیه در ۱۷ ژانویه آمازون را ۲۰۰ میلیون روبل جریمه کرده بود زیرا دفتری فیزیکی در این کشور ندارد. از سوی دیگر در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی خرده فروش آمریکایی برای عدم حذف محتوای ممنوع نیز جریمه شده بود.

در اکتبر ۲۰۲۳ دادگاهی در روسیه آمازون را ۴ میلیون روبل جریمه کرد. این نخستین باری بود که آمازون در کشور مذکور جریمه می‌شد. پیش از این نیز روسیه شرکت‌های فناوری دیگر را برای حذف نکردن محتوای غیرقانونی جریمه کرده بود. جریمه ۴ میلیون روبلی مربوط به ۲ پرونده جداگانه بوده اما این موارد مشخص نشدند. علاوه بر آن توییچ سرویس پخش بازی‌های آنلاین آمازون، ۸ میلیون روبل به دلیل حذف نکردن محتوای ممنوع جریمه شده بود.

به نوشته اینترفاکس جریمه‌های آمازون مربوط به محتوای توزیع مواد مخدر و خودکشی بودند.