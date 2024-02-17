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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۰

رسانه‌های صهیونیستی:

نصرالله بلافاصله به تهدیداتش عمل می‌کند

نصرالله بلافاصله به تهدیداتش عمل می‌کند

رسانه‌های صهیونیستی با ابراز نگرانی از صداقت دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کردند، نصرالله خیلی سریع به تهدیدهایش عمل می‌کند و بعد از سخنان او وضعیت هشدار در جبهه شمالی بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی شب گذشته نیز طبق روال معمول به دقت سخنان سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله را تحت نظر داشتند و در ابعاد مختلف به تحلیل این سخنان سید نصرالله که به فاصله کوتاهی از سخنرانی قبلی وی که به مناسبت روز جانباز بود، پرداختند.

تهدیداتی که سید حسن نصرالله علیه صهیونیست‌ها مطرح و آنها را به پاسخی سخت به خاطر هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنوب لبنان وعده داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه های عبری داشت.

این رسانه‌ها اعلام کردند، نصرالله در یک سخنرانی با حالت بسیار عصبانی تهدید کرد که این بار پاسخ متفاوتی به حملات ارتش اسراییل که غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، خواهد داد. نگرانی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و تجارب گذشته به اسراییلی‌ها آموخته که نصرالله زمانی که تهدید می‌کند، روز بعد به آن عمل می‌کند.

رسانه‌های صهیونیستی تاکید کردند، بعد از تهدیدات نصرالله مبنی بر پاسخ به هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنوب لبنان و تاکید بر اینکه بهای سنگینی برای اسراییلی‌ها خواهد داشت، وضعیت هشدار در شمال اسراییل (فلسطین اشغالی) بالا رفته است.

سرتیپ «ایتان دنگوت» ژنرال ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنرانی دیشب دبیر کل حزب‌الله گفت، سخنان نصرالله به معنای ادامه تشدید اوضاع در شمال و امکان گسترش رویارویی بوده و باید با جدیت با این مساله برخورد شود.

نکته دیگری که درباره سخنان دبیر کل حزب‌الله مورد توجه رسانه‌های عبری قرار گرفت، آن بخش از صحبت‌های سید حسن نصرالله بود که به دروغگویی صهیونیست‌ها در آغاز جنگ اشاره کرد؛ دروغ‌هایی که اشغالگران سعی داشتند از طریق آن رزمندگان مقاومت فلسطین را متهم به انجام اعمال غیرانسانی ضد غیرنظامیان کنند اما در نهایت این خود اسراییلی‌ها بودند که رسوا شدند.

اما نکته سومی که رسانه‌های عبری در سخنرانی شب گذشته سید حسن نصرالله به آن توجه کردند تمسخر «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دیوانه لقب گرفتن وی توسط دبیر کل حزب‌الله بود؛ جایی که سید حسن نصرالله در پاسخ به تهدیدات گالانت مبنی بر رسیدن صهیونیست‌ها به بیروت گفت: حزب‌الله موشک‌های عظیم و دقیقی دارد که از کریات شمونه تا ایلات می‌رسند.

کد مطلب 6026276

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      صهیونها سگ هارندبهیچ قانونی وبسایتی پایبندنیستنداین خوک‌های کثیف جزسقط شدن درمان دیگری نیست خداوندجهادباکفارراامدکرده پس برمسلمین است کهدرمقابل ظالم بابستند

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