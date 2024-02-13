سنتکام حمله موشکی نیروهای یمنی به کشتی «استار ایرس» را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأیید کرد که حوثی ها (نیروهای یمنی) کشتی تجاری "استار آیرس" را در تنگه باب المندب با دو موشک هدف حمله قرار دادند.

سنتکام با صدور بیانیه‌ای ضمن تأیید این خبر افزود که کشتی «استار ایرس» با وجود آسیب دیدگی جزئی همچنان به مسیر خود در دریای سرخ ادامه داد.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور کشتی آمریکایی استار ایرس را با تعدادی از موشک‌های دریایی مناسب هدف قرار داده و موشک‌های مذکور با دقت به کشتی اصابت کرده است.

این بیانیه تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن در اجرای تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از کشتیرانی اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سمت بنادر سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کنند، تا زمان توقف تجاوز به غزه و رفع محاصره این منطقه مصمم هستند.

نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: نیروهای ما در اجرای عملیات بیشتر در واکنش به جنایت‌های صهیونیست‌ها در حق برادرانمان در غزه و همچنین در واکنش به تجاوز آمریکایی و انگلیسی ضد یمن هرگز تردید نخواهند کرد.