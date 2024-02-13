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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

بیش از نیمی از مبادلات روسیه و آذربایجان به ارزهای ملی

بیش از نیمی از مبادلات روسیه و آذربایجان به ارزهای ملی

سفیر روسیه در آذربایجان اعلام کرد که بیش از نیمی از مبادلات دو کشور از ابتدای سال جاری تا کنون به ارزهای ملی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایزوستیا، میخائیل اودوکیموف، سفیر روسیه در جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۴ درصد از مبادلات دو کشور به ارزهای ملی انجام شده است.

وی طی مصاحبه‌ای گفت: در ابتدای سال جاری سهم ارزهای ملی در مبادلات روسیه و آذربایجان از ۵۴ درصد بیشتر شده و این بدان معناست که دو کشور در حال فاصله گرفتن از دلار هستند.

سفیر روسیه در آذربایجان گفت: تحریم‌ها روابط بین دو کشور را تقویت کرده و زمانی که بخواهیم موضوع تبعات اعمال تحریم‌های غرب را در شرایط کنونی در نظر بگیریم، پیشرفت روابط دو کشور یک مثال واضح است که این سیاست به توسعه روابط بین کشورها منجر می‌شود.

از جمله پروژه‌هایی که دو کشور روی آنها متمرکز شده‌اند می‌توان به صادرات کامیون‌های کاماز روسیه به آذربایجان و تأمین واگن‌های متروی باکو و دیگر بسترهای حمل و نقل آذربایجان اشاره کرد.

روسیه قصد دارد خطوط مونتاژ و تأسیسات نگهداری و تعمیرات کالاهای صادراتی خود را هم در آذربایجان راه اندازی کند.

کد مطلب 6022998
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
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      پاینده دوستی دوقدرت اول منطقه. ایران وروسیه

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