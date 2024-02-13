«اتحادیه وکلا» به دلیل گرانفروشی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» به اتهام گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
فرشید فرحناکیان در صفحه شخصی خود در توئیتر (ایکس) نوشته که او به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ از «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)» شکایت کرده و جریمه اصداری در مورد تحقق تخلف گرانفروشی توسط اسکودا راجع به هزینه دریافتی از داوطلبان بابت ثبتنام آزمون وکالت ۱۴۰۲ رقم یکصد و بیست میلیارد تومان است.
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