  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

از سوی سازمان تعزیرات حکومتی؛

«اتحادیه وکلا» به دلیل گرانفروشی محکوم شد

«اتحادیه وکلا» به دلیل گرانفروشی محکوم شد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» به اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» به اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

فرشید فرحناکیان در صفحه شخصی خود در توئیتر (ایکس) نوشته که او به اتهام ‎گران‌فروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ از «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)» شکایت کرده و ‏جریمه اصداری در مورد تحقق تخلف گران‌فروشی توسط ‎اسکودا راجع به هزینه دریافتی از داوطلبان بابت ثبت‌نام ‎آزمون وکالت ۱۴۰۲ رقم یکصد و بیست میلیارد تومان است.

کد مطلب 6023043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها