زخم معدن بر پیکره زیستگاه قوچ و میش در قرق اختصاصی دربید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری، عصر جمعه در بازدید سرزده از قرق اختصاصی منصورآباد دربید، واقع در محدودههای شهرستانهای یزد و زارچ، اظهار داشت: هدف از این بازدید، ارزیابی میدانی وضعیت حفاظت، گشت و کنترل منطقه و بررسی چالشهای پیشروی این زیستگاه ارزشمند بود.
وی که این بازدید را با همراهی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان انجام داده بود، در تشریح مشاهدات خود گفت: بخشی از مسیرهای منطقه و محدوده داخلی قرق را به صورت میدانی پیمایش کردیم. در جریان گشت، با دو نفر از قرقبانان که در حال گشتزنی، کنترل و ردزنی حیات وحش بودند، مواجه شدیم.
وی افزود: در ادامه، ضمن بازدید از زیستگاههای امن قرق، تعدادی قوچ و میش در منطقه مشاهده شد. این امر نشاندهنده تلاشهای مؤثر قرقبانان در حفظ حیات وحش است. همچنین، در گفتوگو با قرقبانان، مسائل، مشکلات، نیازها و پیشنهادهای آنان برای حفاظت بهینه تر مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان یزد با تأکید بر اهمیت این منطقه، تصریح کرد: قرق اختصاصی منصورآباد دربید یکی از ارزشمندترین زیستگاههای قوچ و میش استان یزد به شمار میرود، اما متأسفانه توسعه فعالیتهای معدنکاری و ایجاد جادههای دسترسی معادن، آسیبهای قابل توجهی به ساختار طبیعی و آرامش این زیستگاه وارد کرده است. این موضوع، از مهمترین دغدغههای حفاظتی منطقه محسوب میشود.
اکبری همچنین به وضعیت منابع آبی منطقه اشاره کرد و بیان داشت: تعدادی چشمهها، منابع آبی و یک باب آبانبار مصنوعی نیز مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه همگی وضعیت قابل قبولی داشتند و آثار استفاده حیات وحش از این منابع به خوبی مشهود بود؛ موضوعی که نقش مهمی در پایداری جمعیت گونههای جانوری منطقه دارد.
وی با ذکر دغدغه اصلی قرقبانان، ادامه داد: قرقبانان نیز مهمترین چالش حفاظتی منطقه را توسعه جادههای ناشی از فعالیتهای معدنی و پیامدهای تخریبی آن بر زیستگاه عنوان کردند و همچنین خواستار افزایش حضور و نظارت میدانی سازمان بر وضعیّت حفاظت این مناطق شدند.
اکبری با قدردانی از تلاشهای قرقبانان، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه این بازدید به صورت سرزده انجام شد، آمادگی مناسب نیروهای حفاظتی، حضور در منطقه، برنامهریزی شیفتهای گشت و مدیریت قابل قبول حفاظت، رضایتبخش و قابل تقدیر بود.
وی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیطزیست نیز با افزایش نظارتهای میدانی، هم حمایت مؤثرتری از قرقهای اختصاصی و زیستگاههای ارزشمند حیات وحش استان به عمل خواهد آورد و هم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.
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