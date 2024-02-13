صدور ۲۰ هزار و ۶۲۷ شناسه یکتا برای کسب و کارهای قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر تا ۲۳ بهمن، ۲۰ هزار و ۶۳۷ شناسه یکتا برای پروانههای کسب قدیمی از درگاه ملی مجوزها صادر شد.
بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه کسبه باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و از ۱۴۰۳ کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانون فاقد مجوز محسوب میشوند.
️کسب و کارها فقط با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد مجوز و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، میتوانند به سرعت،رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
️با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، کسبهای که مجوز الکترونیک نداشته و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمات در ادارات دولتی و بانکها دچار مشکل خواهد شد.
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