آغاز هفتمین حراج شمش طلا از ساعت ۱۲ امروز

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ بر اساس شیوه‏ نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلا استاندارد هفتمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، انجام خواهد گرفت.

بانک مرکزی اعلام کرد: زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.

متقاضی خرید باید تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت می‌کرد. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.

در ششمین حراج حضوری که سه‌شنبه هفته قبل برگزار شده بود؛ از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، درحراج حضوری ششم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد.

در پنجمین حراج حضوری شمش طلا نیز از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه شده استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۹۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری قبل با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان معامله شد.

در چهارمین حراج شمش طلا نیز، جمعاً ۱۱۶ قطعه شمش طلای استاندارد صادرکنندگان بخش خصوصی عرضه شد که از این میزان ۱۱ قطعه شمش با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

در سومین حراج نیز از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه شده استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۷۹ شمش طلای استاندارد مورد معامله قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری سوم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با عرضه ۳۷ کیلوگرم شمش طلای رفع تعهد ارزی برگزار شد که از این میزان عرضه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری، ۵ کیلوگرم شمش با قیمت میانگین ۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. در جلسه اول حراج هم ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.