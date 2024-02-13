به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش معاملات خرد عدد ۳,۸۶۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۷% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۹% کاهش داشته است و در پایین‌ترین میزان چند ماه اخیر قرار دارد.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۴۸ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۰۸ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۱۸۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۹۹ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۹۱ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۵۰ میلیارد تومان قرار دارد.