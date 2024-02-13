به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در مراسم افتتاحیه جشنواره پر سیمرغ که با هدف افزایش آگاهی و شناخت نسبت به ساختار و عملکرد شبکه دانشجویی توسعه علوم پزشکی کشور برگزار شد، با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ایام دهه فجر فرصت مناسبی است تا ضمن مقایسه پیشرفت‌های پزشکی کشور در دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به دستاوردهای انقلاب اشاره کنیم.

وی گفت: پیش از انقلاب پرشکانی از کشورهای فیلیپین، اندونزی و پاکستان در کشور طبابت می‌کردند که حتی برخی از آنها پزشک نبودند و این در حالی است که اکنون از همین کشورها دانشجوی پزشکی در ایران داریم.

وی تحصیل بیش از ۸ هزار دانشجوی پزشکی از ۶۰ کشور جهان را نشان از قابلیت‌های مختلف کشور در حوزه سلامت خواند و تاکید کرد: در سال‌های قبل از انقلاب کمیسیون عالی پزشکی، مسؤولیت صدور مجوز برای اعزام بیماران به خارج از کشور را داشت اما امروز این کمیسیون تعطیل شده و نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نیست.

باقری فرد، تمامی این دستاوردها را مرهون تلاش دانشجویان و اساتید دانست و افزود: علی رغم تمام مشکلات و تحریم‌ها در حوزه دارو، تجهیزات و حتی در بخش چاپ مقالات، خوشبختانه این افتخار نصیب کشور شده و علوم پزشکی توسعه بسیار خوبی داشته است که این امر نیز با تلاش دانشجویان و اساتید بزرگوار محقق شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، مراکز توسعه آموزش را مغز متفکر دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: این مراکز می‌توانند مانع از روزمرگی دانشگاه‌ها شوند و با رصد کردن فرآیندها، محلی برای توسعه و پژوهش (R&D) باشند.

باقری فرد همچنین از دانشجویان به عنوان صاحبان اصلی فرایندهای آموزشی یاد کرد و افزود: دانشجویان می‌توانند مشکلات و چالش‌ها را به خوبی شناسایی کرده و بهترین راهکار را برای حل آن ارائه دهند. بر این اساس در نخستین گام از رئیس مرکز توسعه آموزش خواستم تا کمیته‌های دانشجویی را فعال کند تا آنها عملاً در فرآیند تصمیم گیری و حتی اجرا وارد شوند.

وی گفت: شما پر انرژی و نشاط هستید و وزارت بهداشت قصد دارد از این ظرفیت به خوبی استفاده کند. در واقع صاحبان اصلی فرآیند می‌توانند راهکارهای بهتری ارائه دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه گاهی تغییرات قانون از طریق پیشنهادات دانشجویان امکان پذیر است، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های معاونت آموزشی بحث ساماندهی رشته‌ها است؛ اینکه آیا باید با همین تعداد ادامه دهیم؟ همچنین بحث اصلاح آزمون‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا می‌خواهم که در جمع‌های خود به این مسائل توجه کنید و راهکار ارائه دهید و امیدوارم که این گردهمایی منجر به تصمیم‌های مهمی در حوزه آموزش علوم پرشکی و موجب تقویت تشکل‌های دانشجویی شود.

باقری فرد، تقویت تشکل‌های دانشجویی را موجب هویت بخشی آن خواند و افزود: هدف اصلی ما هویت یابی این کمیته‌ها است چرا که بیشترین تصمیمات را شما می‌توانید ارائه دهید.