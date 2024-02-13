دشمن صهیونیست به دنبال ارتکاب جنایت در حق آوارگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس اعلام کرد که دشمن صهیونیست قصد ارتکاب جنایت در حق آوارگان در بیمارستان ناصر را دارد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیه‌ای تاکید کرد که استقرار نیروهای اشغالگر اسرائیلی در نزدیکی درب شمالی بیمارستان ناصر در شهر خان یونس و درخواست از آوارگان فلسطینی برای خروج از این بیمارستان، حاکی از آن است که این رژیم قصد دارد جنایت دیگری را در حق آوارگان فلسطینی در این بیمارستان مرتکب شود که طی روزهای اخیر بارها هدف تیراندازی تک تیراندازان فاشیست و قاتل رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

در بیانیه حماس آمده است: از سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌خواهیم که تحرک فوری برای محافظت از آوارگان و مرکز درمانی ناصر که در معرض تهدید مستقیم نیروهای اشغالگر قرار دارد به عمل آورند به ویژه که این مرکز از کمبود شدید دارو تجهیزات پزشکی رنج می‌برد.