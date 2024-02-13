رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به همراه هیأت بلندپایه مقامات قضائی کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق، بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۴ بهمن) وارد بغداد پایتخت کشور عراق شد و مورد استقبال رسمی «قاضی زیون» معاون اول شورای عالی قضائی عراق و سایر مقامات عالی قضائی این کشور قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه، سپس در یادمان محل شهادت سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، «حاج ابومهدی المهندس» و همرزمانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد حضور یافتند و یاد و خاطره این شهیدان عزیز را گرامی داشتند.

سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و «ابومهدی المهندس» به همراه ۸ نفر دیگر از همرزمان‌شان بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد، در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور مستقیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و با شلیک راکت از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند.

در جریان سفر رئیس قوه قضائیه و مقامات قضائی عالی‌رتبه کشورمان به عراق، برنامه‌های کاری ویژه‌ای به منظور تقویت هر چه بیشتر مناسبات حقوقی و قضائی ایران و عراق، صورت خواهد پذیرفت.

دیدار با ایرانیان مقیم عراق، مذاکره و رایزنی با مقامات قضائی عراق، پیگیری ویژه اقدامات دستگاه قضائی عراق پیرامون روند رسیدگی به پرونده ترور سرداران محور مقاومت شهیدان «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» و همرزمانشان به دست اشرار آمریکایی در فرودگاه بغداد، تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک قضائی برای مقابله با تروریسم و ملاقات با مقامات سیاسی دولت عراق از جمله «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور و «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر، از جمله برنامه‌های کاری سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق است.

گفتنی است، در جریان این سفر، «صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «داودی مازندرانی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «سراج» معاون سیاسی دستگاه قضا، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه، «علی‌بک» مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه و «رشیدی» دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور و مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی، حقوقی و قضائی، رئیس قوه قضائیه را همراهی می‌کنند.