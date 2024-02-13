به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست - ۱۶ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگری‌های سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکل‌ها افزوده می‌شود.

در ادامه برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمه‌ها و درگوشی‌های این حوزه را در قالب یک بسته خبری ارائه می‌کنیم. این شما و این پانزدهمین بخش از سلسله «واگویه‌های انتخاباتی مهر».

«قالیباف» اهل سهم‌خواهی نیست

«سعید آجورلو» فعال و کنشگر سیاسی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قالیباف بر سر حضور یک سری چهره‌ها در لیست نهایی شورای ائتلاف اصرار دارد. این شنیده‌ها صحت دارند؟ گفت: به عنوان فردی که خود را درون «جریان نو اصولگرایی» می‌بینم، آنچه من متوجه می‌شوم این است که مساله قالیباف، کارآمدی است و واقعاً او مساله سهم‌خواهی ندارد. این حرف که قالیباف اصرار می‌کند که این تعداد آدم باید در لیست باشند و اگر نباشند ما مذاکره و ائتلاف نمی‌کنیم، اساساً درست نیست.

لیست نهایی شورای وحدت برای انتخابات مجلس به زودی اعلام می‌شود

در یکصد و بیستمین نشست هیأت‌عالی «شورای وحدت» که صبح سه‌شنبه (۲۴ بهمن ماه) برگزار شد مقرر شد، لیست نهایی شورای وحدت در تهران و استان‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به زودی ارائه گردد.

«منوچهر متکی» دبیر اجرایی و سخنگوی شورای وحدت با اشاره به این مطلب گفت: با جمع زیادی از نامزدهای مجلس شورای اسلامی جلسات مصاحبه و ارزیابی برگزار کرده‌ایم و این مصاحبه‌ها با حضور اعضای هیأت عالی و در فضایی کارشناسی و نخبگانی صورت پذیرفته است. با جمع بندی این مصاحبه‌ها و اخذ جمع بندی فرایند شورای وحدت در استان‌ها، به زودی لیست نهایی و مستقل شورای محل ارائه خواهد شد. در تهران، فعلاً دو برابر ظرفیت یعنی ۶۰ نفر را معرفی و مجدداً ارزیابی نهایی خواهیم داشت.

متکی همچنین افزود: در عین حال برای اینکه وحدت بین نیروهای انقلابی و ارزشی فراهم آید، کماکان باب مذاکره با آن‌ها و تشکل‌های انقلابی باز است تا هر جا که لازم باشد مذاکره صورت پذیرد.

وی همچنین گفت: در برخی حوزه‌ها افراد و نامزدهای شورای وحدت قطعی و مشخص شده‌اند و در برخی استان‌ها نیز در آخرین مرحله تصمیم گیری هستیم، لذا جمع بندی و اعلام نهایی را به زودی خواهیم داشت.

دیدار «قالیباف» و «محصولی»

برخی کانال‌های خبری مدعی برگزاری دیداری انتخاباتی میان «محمدباقر قالیباف» سرلیست شورای ائتلاف و «صادق محصولی» دبیرکل جبهه پایداری شده‌اند؛ دیداری که از قرار معلوم دستاوردهایی را نیز برای تدوین فهرست انتخاباتی واحد داشته است.

اسامی ۲۶ نامزد خبرگان در تهران

طبق اعلام «احمد قیومی» فرماندار شهرستان تهران، صلاحیت ۲۶ نفر از میان ۱۰۷ نفر داوطلب نام‌نویسی کرده برای انتخابات خبرگان رهبری در استان تهران، تأیید شده است.

اسامی نامزدهای خبرگان رهبری حوزه انتخابیه استان تهران به این شرح است:

عبدالجواد ابراهیمی فر، محسن اسماعیلی، علیرضا اعرافی، مهدی برزگر، مصطفی پورمحمدی، حمید حوالی شهریاری، احمد خوانساری، احمد دانش زاده مؤمن، قربانعلی دری نجف آبادی، علی رازینی، محمود رجبی، علی رحمانی فرد، حسینعلی سعدی، هادی صادقی، غلامعلی صفایی، سعید صلح میرزایی، علی قریب دوست، محسن قمی، سید صادق محمدی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد علی موحدی، سید محمد علی موسوی، علی مؤمن پور، محمدرضا ناصری کوچه بیوک، غلامعلی نعیم آبادی.

شایان ذکر است، مجلس خبرگان رهبری ۸۸ کرسی دارد که از این تعداد، ۱۶ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان به استان تهران اختصاص دارد.

واکنش سران جبهه اصلاحات به دوگانگی انتخاباتی در این جبهه

«آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات در اولین کنفرانس خبری دوره جدید هیأت رئیسه این جبهه، به حواشی اخیر پیرامون رویکرد انتخاباتی تشکیلات متبوع خود واکنش نشان داد و گفت: ما خودمان را در دوگانه تحریم و مشارکت قرار نمی‌دهیم. جبهه اصلاحات در شرایطی نیست که بتواند لیست ارائه کند؛ این به معنای قهر با صندوق و فاصله گرفتن از انتخابات نیست.

«جواد امام» سخنگوی جبهه اصلاحات نیز در همین راستا گفت: هیچ اقدامی در رابطه با انتخابات ۱۴۰۴ در دستور کار جبهه اصلاحات نیست. ولی با انتخابات قهر نکرده‌ایم و تا جایی که امکان داشته باشد در خدمت مردم هستیم.

تئوریسین اصلاحات یا تئوریسین خشونت؟!

«سعید حجاریان» تئوریسین اصلاح‌طلبان خشونت‌گرا در جدیدترین اعلام موضعش که در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده گفته است: میان انتخابات و خیابان منازل زیادی است از جمله نافرمانی مدنی. من در دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شرکت نکردم و در این دوره هم مشخص است که شرکت نمی‌کنم. اما این عدم شرکت بدین معنا نیست که از این به بعد در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد.

ردصلاحیت ۲۲ نماینده فعلی

طبق اعلام «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات ،۲۲ نفر از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند.

سخنگوی ستاد انتخابات گفته است ۱۲۷ نماینده دور نهم و دهم مجلس تأیید صلاحیت شده‌اند. از نمایندگان دوره فعلی ۲۷۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۴۲ نفر تأیید و ۲۲ نفر عدم تأیید صلاحیت شده‌اند و ۵ نفر هم انصراف داده‌اند.

تبلیغات انتخابات مجلس چه زمانی آغاز می‌شود؟

دریافت شکایت از داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شده لیکن شورای نگهبان نظر به عدم تأیید یا عدم احراز دارد، از ۲۱ تا ۲۳ بهمن‌ماه صورت گرفت و بررسی مجدد صلاحیت‌ها تا ۳۰ بهمن‌ماه به‌طول می‌انجامد. اول اسفند ۱۴۰۲ نظر شورای نگهبان درخصوص ردصلاحیت همه داوطلبانِ ردصلاحیت‌شده ابلاغ و اسامی نامزدهای تأییدشده منتشر می‌شود.

۳ اسفند تا ۹ اسفندماه مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدها در نظر گرفته شده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران منتفی شد

«علیرضا فخاری» استاندار تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان تهران منتفی شد و انتخابات امسالِ تهران به شکل دوره‌های گذشته برگزار می‌شود.