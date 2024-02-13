چند نظامی صهیونیست طی ساعات گذشته در غزه زخمی شدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی آماری جدید از نظامیان زخمی شده خود طی ساعات گذشته در جریان نبرد با مبارزان مقاومت در غزه منتشر کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در درگیری‌های ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه، ۱۸ نظامی دیگر این رژیم زخمی شدند.

ساعاتی قبل نیز منابع وابسته به رژیم صهیونیستی تصاویری از لحظه انتقال نظامیان زخمی این رژیم منتشر کردند که در نبرد با مبارزان مقاومت در شمال غزه زخمی شده اند.

پیش از این نیز ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از هلاکت سه نفر از نظامیان خود در درگیری‌های جنوب غزه خبر داده بود. بر اساس این گزارش یکی از نظامیان کشته شده فرمانده گردان ذخیره ۶۳۰ و فرد دیگر معاون گردان است و یکی دیگر از نظامیان همین گردان نیز در این درگیری‌ها به هلاکت رسیده است.

این بیانیه تصریح کرد که این افراد در یک منزل بمب گذاری شده در جنوب غزه کشته شده‌اند.

دیروز نیز گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کردند که مبارزان این گردان‌ها در منطقه «عبسان الکبیره» در شرق شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه موفق شده‌اند پس از درگیری با گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ۱۰ نظامی صهیونیست را از نزدیک‌ترین فاصله ممکن از پای دربیاورند.