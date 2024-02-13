رقابت ۱۳ گروه در دومین جشنواره ملی سرود آفرینش اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود کانون با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به مسئله سرود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این هنر برای گسترش ارزش‌های معرفتی و عملی، اظهار کرد: تولید و اجرای سرودهای ارزشمند، اثرات مطلوبی در تقویت حس وطن‌پرستی و انتقال و پایدارسازی آموزه‌های اخلاقی در اقشار مختلف دارد که نمونه بارز آن را در تولید سرود فرمانده که بازتاب جهانی داشت، مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه دشمن سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه فرهنگی برای نفوذ و تأثیرگذاری در قشر کودک و نوجوان کشورمان کرده است، گفت: حمایت از تولیدات فرهنگی فاخر و اثرگذار از راه‌های مقابله با حربه دشمنان بوده و لازم است دستگاه‌های اجرایی در اجرای جشنواره‌های فرهنگی و هنری هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های ویژه در حوزه کودک و نوجوان با موضوع مسائل ملی و مذهبی، ادامه داد: کودکان امروز، همان نسل آینده‌ساز کشور هستند و سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ برای این قشر در واقع سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور در سال‌های آینده است چرا که فرهنگ باعث تغییر در جامعه می‌شود و جا دارد از مجموعه‌های تخصصی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حمایت ویژه‌ای انجام شود.

باقلاچی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را پرشور توصیف کرد و خاطرنشان کرد: امسال جشن ملی ۲۲ بهمن متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد و حضور کودکان و نوجوانان در این مراسم چشمگیر بود.