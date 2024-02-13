چهارمین بیمارستان دامپزشکی ایلام در دره شهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یونس احمدی ظهر روز سه شنبه در افتتاح این بیمارستان اظهار کرد: چهارمین بیمارستان دامپزشکی استان ایلام امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در دره شهر به بهره برداری رسید.

وی ظهار کرد: در این بیمارستان تخصصی با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار کلیه خدمات دامپزشکی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: این بیمارستان تخصصی در راستای ارایه خدمات به جامعه هدف که همان دامداران هستند، راه اندازی شده است.

احمدی بیان کرد: این بیمارستان نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دامی در منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد دام در استان مورد توجه دامپزشکی استان ایلام است، افزود: دامپزشکی استان برای حفظ سرمایه دامی در استان تلاش می‌کند.