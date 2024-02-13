ضرغامی: گردشگری در دو سال اخیر رشد خوبی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله ضرغامی، در نشست تخصصی تبیین نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری که عصر سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران در محل سالن کنفرانس نمایشگاه بینالمللی تشکیل شد، با بیان اینکه از اقدامات شهرداری تهران در حوزه گردشگری و همکاری خوبی که با ما دارند تشکر میکنیم، اظهار کرد: کسی که وارد مرحله اجرا میشود و به مردم تعهد دارد باید آبرویش را بگذارد. در فرهنگ ما سرمایه باید هزینه شود و ما نیز باید آبروی خود را برای انقلاب خرج کنیم.
وی افزود: اختصاص اعتبارات مورد نیاز در بخش زیرساختهای گردشگری از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این برداشتن موانع از پیش روی سرمایه گذاران نیز میتواند به توسعه گردشگری کمک کند.
ضرغامی ادامه داد: اختصاص اراضی مناسب به بخش گردشگری در طرح جامع و تفصیلی، نصب تابلوهای گردشگری، کمپینهای گردشگری و ارائه فرصتها و سرمایهگذاریها در بسترهای تحت مدیریت شهرداریها از دیگر موضوعات حائز اهمیت در حوزه گردشگری به شمار میرود.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه باید به فکر مردم باشیم، اضافه کرد: کسی که وارد شهر شما میشود باید احساس کند به فکرش هستید. باید امکانات شهر و منظره شهر را برای مردم مناسب کنیم. راهی جز تقویت گردشگری نداریم و در این دو سال در حوزه گردشگری رشد مناسبی داشتیم.
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