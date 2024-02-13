محمدجواد پیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان امسال در مجموع ۱۲ واحد مسکونی که مربوط به مددجویان روستایی هستند تحویل خانواده‌های نیازمند فاقد مسکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال تعدادی از این واحدها تحویل مددجویان شده است گفت: بقیه این واحدها در آستانه‌ی تکمیل شدن و واگذاری به مددجویان هستند.

وی افزود: این واحدهای مسکونی با مشارکت کمیته امداد و بنیاد مسکن ساخته شده و برای ساخت هر یک از این واحدها بیش از ۴۰۰ میلیون تومان شامل کمک بلاعوض کمیته امداد و تسهیلات بانکی کم بهره هزینه شده است.

وی همچنین گفت: سال گذشته نیز ۱۸ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته و تحویل خانواده‌های مددجو شده است.

رئیس کمیته امداد بدره با بیان اینکه مددجویان فاقد مسکن و واجد شرایط چنانچه دارای زمین باشند در سریع‌ترین زمان ممکن برای ساخت مسکن آنها اقدام می‌شود افزود: سهمیه این کمیته امداد بدره امسال ساخت ۱۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون ۱۲ خانوار شناسایی شده و این نهاد با همکاری بنیاد مسکن و سپاه نسبت به احداث مسکن برای این خانواده‌ها اقدام خواهد کرد.

پیری در پایان گفت: امسال علاوه بر ساخت این ۱۲ واحد مسکونی خدمات عمرانی دیگری همچون تعمیرات مسکن، ساخت فضاهای جانبی و سرویس‌های بهداشتی و حمام، ایزوگام و گازکشی منازل به مددجویان کمیته امداد بدره ارائه شده است.