به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، «دیوید کامرون» وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی در مجلس اعیان این کشور در صریح‌ترین هشدار خود درباره رفتار اسرائیل گفت که اگر تل‌آویو نتواند آب و غذا برای مردم غزه فراهم کند، قوانین بین المللی را نقض می‌کند.

کامرون در واکنش به پیشنهاد ارتش اسرائیل برای خروج مردم فلسطین از رفح گفت: خروج مردم از رفح به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دیوید کامرون در ادامه افزود: مردمی که در رفح هستند چندین بار، سه یا چهار یا پنج بار جابجایی داشتند و نمی‌توانند دوباره از آنجا بروند. آنها نمی‌توانند به شمال بروند زیرا باید به خانه‌هایی بازگردند که ویران شده است. آنها نمی‌توانند به جنوب بروند زیرا باید به مصر بروند که هیچکدام از ما نمی‌خواهیم این اتفاق رخ دهد و مصری‌ها هم چنین چیزی را نمی‌خواهند. به همین جهت، بسیار مهم است که اسرائیلی‌ها قبل از شروع هر نوع عملیات با خود فکر کنند و آرام باشند.

بر اساس گزارش گاردین، اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس نشان می‌دهد که این کشور هیچ طرحی از اسرائیل را برای انجام یک حمله تمام عیار به منطقه‌ای که بیش از یک میلیون نفر را در چادرهای شلوغ در خود جای داده است، تأیید نخواهد کرد.

اظهارات دیوید کامرون در حالی بیان می‌شود که آمریکا اعلام کرده در حال بررسی گزارش‌هایی درباره آسیب رساندن اسرائیل به غیرنظامیان در غزه است. این بررسی بر اساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها با هدف اطمینان از رعایت مقررات عملیات نظامی مطابق با قوانین بشردوستانه بین المللی و مربوط به کشورهایی است که از آمریکا سلاح دریافت می‌کنند.